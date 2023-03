Casa con piscina a meno di 100 mila euro: si può fare!

Comprare una casa con piscina spendendo meno di 100 mila euro è possibile. Il sogno diventa finalmente realtà.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano acquistare una casa con piscina senza dover spendere cifre da capogiro. In diverse località italiane, infatti, è possibile realizzare tale sogno spendendo meno di 100 mila euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La casa è senz’ombra di dubbio il punto di riferimento per ognuno di noi. È infatti il luogo in cui possiamo staccare finalmente la spina dai vari impegni quotidiani ed essere sempre noi stessi. Non stupisce pertanto il fatto che ognuno di noi desideri avere una casa bellissima, in grado di rispecchiare i propri gusti e rispondere alle proprie esigenze.

Tra le tipologie di case più sognate si annoverano quelle con piscina. Considerate da molti un sogno irrealizzabile, è bene sapere che in realtà possono tramutarsi in realtà. In diverse zone d’Italia, infatti, è possibile acquistare una casa con piscina a meno di 100 mila euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Casa con piscina, comprarla a meno di 100 mila euro è possibile: tutto quello che c’è da sapere

A prescindere che si tratta dell’abitazione principale, piuttosto che di un secondo immobile in cui poter trascorrere dei giorni di vacanza, comprare casa porta con sé dei costi non di certo indifferenti. A rendere ancora più complicata la situazione è il cambio dei tassi sui mutui, sia fissi che variabili, che portano a cambiare l’importo della rata da pagare.

Se tutto questo non bastasse, vi sono alcuni immobili i cui prezzi sono accessibili davvero a pochi. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che sul territorio italiano sono presenti diverse case con piscina, con un prezzo inferiore a 100 mila euro? Ebbene sì, è proprio così. Ovviamente non si tratta di mega ville extra lusso, come quelle che vediamo nei film. Si tratta comunque di immobili degni di nota, in cui potersi togliere lo sfizio di avere una piscina sempre a propria disposizione.

Tra le soluzioni più gettonate si annoverano appartamenti in residence oppure in multiproprietà. Non mancano comunque strutture indipendenti con piscine di medie dimensioni, a prezzi non esorbitanti. Nella zona Sud di Treviso, ad esempio, è possibile trovare una villetta a schiera su tre piani con piscina per un prezzo pari a 95 mila euro.

Ma non solo, in provincia di Biella è possibile ad esempio acquistare una villetta bifamiliare con piscina interrata a uso esclusivo, ma anche garage e giardino. Il tutto per un prezzo pari a 80 mila euro. Questi, ovviamente, sono solo alcuni esempi. Il consiglio è quello di dare un’occhiata alle varie offerte disponibili sui siti di compravendita immobiliare in modo tale da trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e budget, nella località di proprio interesse.