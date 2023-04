Assegno unico, importanti aumenti in vista: cosa c’è da aspettarsi

Importanti novità in arrivo per molte famiglie italiane che a breve potrebbero beneficiare di un assegno unico dall’importo più alto. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Sempre pronto a sostenere le famiglie, il governo starebbe pensando di aumentare gli importi dell’assegno unico universale per figli a carico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’aumento del costo del carburante e degli alimenti fino ad arrivare al caro bollette, sono molti, purtroppo, gli elementi che hanno un peso non indifferente sul nostro portafoglio. Un contesto difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere, che vede sempre più persone riscontrare delle serie difficoltà a sostenere le varie spese della vita quotidiana.

Proprio in tale ambito, pertanto, non può che essere accolta positivamente una notizia inerente l’assegno unico universale per figli a carico. Stando alle ultime in merito, infatti, sembra che il governo stia pensando di aumentare l’importo mensile di tale misura a sostegno delle famiglie. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Assegno unico, importanti aumenti in vista: la proposta nel Def

La crisi economica in atto ha duramente colpito molte persone che riscontrano, purtroppo, delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Proprio al fine di andare incontro alle esigenze delle famiglie, quindi, il governo starebbe pensando di apportare degli aumenti all’assegno unico universale per figli a carico.

Stando a quanto si evince dal Piano nazionale di riforme che accompagna il Def, si intende volgere un occhio di riguardo proprio alle famiglie. In particolare, così come riportato dall’Ansa: “sono allo studio misure, nel quadro del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, per aumentare gli importi base dell’assegno unico, aiutare le famiglie con figli neonati e le famiglie numerose, nonché per superare alcune criticità emerse dopo la prima annualità di applicazione“.

Ma non solo, sempre come riportato sul Programma nazionale di riforma allegato al Def, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni vuole “potenziare i servizi educativi per l’infanzia, promuovere iniziative di conciliazione dei tempi lavoro – famiglia e incrementare i congedi parentali“. Al momento comunque, è bene ricordare, non è ancora dato se e in quali termini verranno effettivamente aumentati gli importi dell’assegno unico. Non resta quindi che aspettare nuove delucidazioni in merito.