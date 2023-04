Da Istanbul a Londra in autobus: quanti giorni durerà il viaggio più lungo al mondo e quanto costa

A breve partirà il viaggio in autobus più lungo al mondo. Ma quanti giorni durerà e soprattutto quanto costa? Ecco le informazioni disponibili.

Ad agosto debutterà il “viaggio in autobus più lungo del mondo“, che partirà da Istanbul fino ad arrivare a Londra. Ma quanto durerà e soprattutto quanto costa un’esperienza di questo tipo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Da Istanbul a Londra in autobus, quanti giorni durerà il viaggio e quanto costa: le informazioni disponibili

Non è passata inosservata la nuova iniziativa della compagnia di viaggio indiana Adventures Overland, pronta a dare il via al “viaggio in autobus più lungo del mondo”. Ben 22 i Paesi, con i viaggiatori che partiranno dalla città più grande della Turchia, per poi attraversare i Balcani, l’Europa orientale, la Scandinavia e l’Europa occidentale. Il tutto fino ad arrivare a Londra.

Nel bel mezzo di questo viaggio, vi sarà una traversata in traghetto nel Golfo di Finlandia, una visita a Capo Nor e una crociera lungo i fiordi norvegesi. Massimo 30 il numero di passeggeri che potrà vivere tale esperienza, che durerà 56 giorni. Ma quanto costa?

Ebbene, stando alle informazioni disponibili in rete, ha un costo pari a 24.300 sterline, ovvero oltre 27 mila euro. Il pacchetto include una colazione al giorno, ma anche oltre trenta pranzi e cene e i soggiorni in hotel. A rendere il viaggio ancora più confortevole: “uno speciale autobus di lusso progettato per comodi viaggi a lunga distanza”.