Italia, sono queste le aziende del nostro Paese con il fatturato più alto: cifre da urlo

Sono queste le aziende del nostro Paese che registrano il fatturato più alto, registrando cifre da urlo. Ecco di quali si tratta.

Ovviamente il fatturato differisce da un’azienda all’altra. Ma quali sono quelle italiane che presentano un fatturato da urlo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il lavoro nobilita l’uomo perché ci consente di ottenere il denaro necessario a fronteggiare le varie spese della vita quotidiana. A partire dal cibo fino ad arrivare alle bollette, d’altronde, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere come anche secondo la scienza i soldi danno felicità. Stando ad un recente studio, infatti, il benessere mentale aumenta all’aumentare del reddito. Sempre in tale ambito, pertanto, interesserà sapere quali siano le aziende italiane con il fatturato più alto. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Italia, sono queste le aziende del nostro Paese con il fatturato più alto: ecco di quali si tratta

Sapere quali siano le aziende italiane che fatturano di più desta da sempre particolare interesse. A tal proposito interesserà sapere che tre delle prime dieci aziende italiane sono partecipate dallo Stato. Un aspetto che non può passare di certo inosservato e che evidenzia come il settore pubblico ricopra un ruolo strategico per l’economia nazionale.

Ma quali sono le dieci aziende con sede in Italia ad avere il fatturato più alto? Ebbene, stando alla classifica resa nota da Money si tratta delle seguenti:

Enel S.p.A.che nel 2022 ha fatturato 140,5 miliardi di euro; Eni S.p.A. con un fatturato nel 2022 pari a 132,24 miliardi di euro; Generali Group ha fatturato 81,538 miliardi di euro; GSE – Gestore dei servizi energetici 54,9 miliardi di euro; Edison ha fatturato nel 2022 30,38 miliardi di euro; Cnh Industrial ha registrato un fatturato nel 2022 pari a 23,55 miliardi di euro; A2A con un fatturato nel 2022 di euro 23,166 miliardi; Fca Italy Intesa Sanpaolo ha fatturato nel 2022 21,470 miliardi di euro UniCredit Group registrato nel 2022 quota 20,34 miliardi di euro

Sono queste, quindi, le dieci aziende con sede italiana che fatturano di più. Delle cifre non di certo indifferenti, che mostrano la solidità delle varie realtà coinvolte.