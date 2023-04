Agenzia delle Entrate, attenzione, pioggia di lettere in arrivo: il motivo che non ti aspetti

Sono molti i contribuenti che stanno ricevendo in questi giorni delle lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate. C’è da preoccuparsi? Ecco cosa sta succedendo.

La macchina amministrativa non si ferma mai. Lo sanno bene molti contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno una lettera proprio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’ultimo periodo non si rivela essere di certo dei migliori. Il Covid prima e l’aumento generale dei prezzi poi, infatti, hanno avuto un impatto non indifferente sulle nostre esistenze. Questo sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche.

Proprio in questo clima all’insegna dell’incertezza, pertanto, non possono passare inosservate le lettere che l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad inviare in questi giorni a molti contribuenti. Ma cosa sta succedendo e soprattutto c’è da preoccuparsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Agenzia delle Entrate, attenzione, pioggia di lettere in arrivo: cosa sta succedendo

Proprio nel corso delle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad inviare delle lettere ai contribuenti. Ma per quale motivo e soprattutto bisogna preoccuparsi? Ebbene, bisogna sapere che le lettere in questione non sempre fanno riferimento a irregolarità o problemi di natura fiscale.

Anzi, nella maggior parte di casi si tratta di messaggi informativi o richieste di adempimenti di carattere amministrativo. Per questo motivo se vi giunge a casa una lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate non c’è bisogno di allarmarsi subito. Meglio prima leggere il contenuto e capire cosa viene richiesto.

In tale ambito destano indubbiamente interesse i dati resi noti dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, inerenti l’anno 2022. Ebbene, stando a quest’ultimi, nel corso dell’anno passato l’Agenzia avrebbe recuperato ben 20 miliardi e 252 milioni di euro. Un risultato ottenuto grazie anche all’attività di prevenzione del Fisco, grazie alla quale si è riusciti ad evitare la possibile evasione di circa 9 miliardi di euro.

Sempre in tale contesto l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad inviare una segnalazione a tutti i contribuenti la cui situazione risulta anomala. Un messaggio che verrà inviato nel giro delle prossime settimane a circa 2,6 milioni di contribuenti.