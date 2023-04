Gratta e vinci, giocatore cala il bis milionario: la fortuna può davvero tanto?

Una vincita dietro l’altra, è quello che accade nel nostro paese, lo vediamo ogni giorno e non solo. Cosa succede?

Prendiamo gli ultimi mesi, cosa ci abbiamo visto? Chiaramente, oltre la crisi, elemento certo non secondario rispetto al discorso che in questo caso andremo a prendere seriamente in considerazione. Vediamo quanto i cittadini, in Italia cosi come in qualsiasi altra parte del mondo siano spesso impegnati a cercare in ogni modo di arrivare a una condizione esistenziale nettamente diversa da quella vissuta al momento o anche in passato.

Si parlava del nostro quotidiano, di come oggi i cittadini siano alla perenne ricerca di quella scia fortunata che possa in qualche modo ristabilire una sorta di giustizia nelle proprie vite. Si pensa alla vincita al gioco, a cosa altrimenti? Quale altra dinamica sarebbe capace di far arricchire chiunque nel brevissimo periodo? Quale altra operazione sarebbe in grado di far piovere, letteralmente milioni sulla testa del fortunato giocatore di turno? Nessun’altra, certo.

Gli italiani, ma certo, praticamente tutti, sono legati, molto al gioco. Specialmente poi quando la situazione si fa complicata, drammatica, certo e non si riesce ad emergere da un contesto dal quale nessuno prova a tirarti via, nemmeno lo Stato, che forse di certe cose dovrebbe occuparsi con molta più insistenza. Non resta altro, dunque, che affidarsi alla speranza che sognare il giorno impossibile in cui la vita del cittadino in questione cambierà del tutto.

Peniamo al nostro paese, al legame che esiste con il gioco praticamente, si potrebbe dire da sempre. Il gioco che in alcuni casi fa parte della tradizione, italiani che dunque sono già abituati a convivere con questo ospite, per cosi dire, davvero molto particolare. Pensiamo dunque alla nostra situazione. Le strade sono molte, i concorsi in circolazione svariati ma è chiaro che anche in questo campo esistono delle preferenze nette, dettate da specifici fattori.

Pensiamo per esempio alle tipologie di gioco, pensiamo al bottino messo in palio concorso per concorso. Ecco dunque emergere in una sorta di competizione nemmeno poi tanto serrata tre concorsi principali. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci, sono loro a dominare. Nei primi due casi, cosi come precedentemente accennato parliamo quasi di tradizione, l’impianto classico da lotteria, per intenderci. Numeri da intercettare, incrociare tra loro ed attendere all’urna fatidica.

Il Gratta e vinci invece rappresenta in qualche modo la modernità, la quinta essenza delle lotterie istantanee, quelle per certi versi più pericolose di tutte. Pensiamo soltanto al fatto di potere, in teoria giocare ovunque e quanto si vuole, qualcosa da tenere a bada in modo deciso insomma. L’istantaneo ti consente di capire in pochissimi secondi se tutto può di colpo cambiare, una innovazione, certo, molto difficile da ignorare, specialmente poi di questi tempi.

Gratta e vinci, giocatore cala il bis milionario: il successo arriva nuovamente da lui

Prendiamo poi, per quel che riguarda il caso italiano, tutti i discorsi legati alla qualità delle vincite. In merito al Superenalotto è chiaro fare riferimento ai jackpot milionari distribuiti negli anni, in ultimo quello dello scorso 16 febbraio, record assoluto per il nostro paese, ben 371 milioni di euro. In quel caso però la fortuna è stata del tutto generosa. Vincitori novanta diversi giocatori, grazie ad un sistema Sisal giocato in ogni parte del paese al prezzo di 5 euro a quota.

Il Gratta e vinci, invece, nelle ultime settimane ha distribuito una serie impressionante di vincite, in Italia, da ben 500mila euro, una sorta di filotto incontrollato che ha arricchito decine di cittadini in ogni regione, in maggioranza, però, al Nord Italia. Riguardo le cronache quotidiane inoltre, giusto sottolineare la vincita del giorno, si potrebbe chiamare cosi. Arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America, per la precisione dal Nord Carolina.

Il fortunato si chiama Pharris Frank, operaio 41enne, protagonista qualche anno fa di un’altra incredibile vincita. Qualche anno fa, infatti, il nostro fortunato giocatore aveva messo a segno un colpo da sogno. 1 milione di dollari grazie a un biglietto fortunato del Gratta e vinci da ben 25 dollari. Oggi la storia si ripete e il nostro protagonista di milioni ne porta a casa addirittura 2 grazie a un tagliando magico dal prezzo di 20 dollari.

Il biglietto fortunato, stavolta, fa parte dei tagliandi del concorso Diamond Dazzler, è stato acquistato da Handy House a Morehead City, cosi come dichiarato dai funzionari della lotteria di Stato. “È pazzesco – ha dichiarato il fortunato giocatore – perché il giorno prima di vincere, il mio amico mi chiedeva come ci si sentiva a vincere 1 milione di dollari. Io quasi senza rendermene conto, gli ho risposto che l’avrei raddoppiato“.

L’uomo aveva chiaramente l’entusiasmo alle stelle, chiaramente. 3 milioni di dollari conquistati nel giro di pochissimo tempo grazie al Gratta e vinci. La fortuna insomma è stata ed è ancora oggi assolutamente vicina al nostro fortunato giocatore. “È bello perché la prima volta che ho vinto era a due miglia da casa mia e questa volta ero a quattro ore e mezza di distanza – ha dichiarato il signor Frank – quante probabilità ci sono che ci si possa trovare proprio li, tanto lontano, in quel preciso momento? Ho chiamato mia moglie e le ho detto, l’ho fatto di nuovo. Non sapevo se stavo sognando o no”.

Il signor Frank ha optato per la somma di denaro forfettaria, prevista dallo stesso regolamento in sostituzione del pagamento periodico. 1,2 milioni di dollari subito al invece di 100mila dollari in 20 anni. Escludendo poi, le tasse dovute allo Stato, la cifra comunque invidiabile si attesta su circa 855.000 dollari. Frank e sua moglie, in merito a cosa fare con i soldi vinti hanno le idee abbastanza chiare. Un matrimonio da sogno e una vacanza indimenticabile.

Tutto già progettato insomma, tutto già scritto nel destino di questi due fortunati innamorati. La fortuna quando vuole, certo, sa davvero prendere le giuste decisioni. Addirittura è capace di accanirsi, nel senso buono della parola però, è ovvio.