Gratta e vinci, milionario all’improvviso: la sua decisione ormai è presa

Vincere di questi tempi è diventato senza alcun dubbio l’obiettivo di milioni di cittadini in ogni parte del mondo.

Non parliamo soltanto del nostro paese, sia chiaro. Le tendenze ci fanno capire che in certe situazioni il gioco aiuta in qualche modo a tenere viva quella voglia di speranza nel futuro. Prendiamo la crisi che ha colpito senza tregua il nostro paese negli ultimi mesi. Parliamo di qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. La reazione dello Stato, in merito è stata quasi del tutto assente. Cosa resta al cittadino se non affidarsi alla speranza del colpo della vita?

Cosi come anticipato, insomma, la reazione del cittadino a momenti simili a quelli che viviamo di questi tempi è bene o male sempre la stessa. Studiata, considerata dai massimi esperti del settore, per intenderci. Si pensa al gioco, si pensa di trasferire tutte le ansie e le frustrazioni verso qualcosa che in questo momento può rappresentare la speranza, la necessità avvertita in misura vasta o meno, di guardare al domani con uno sguardo diverso.

Parliamo di un momento storico in cui è diventato difficile anche soltanto fare la spesa ogni giorno. I prezzi sono in aumento ormai da mesi in ogni settore. Si pensa alle difficoltà nel fare rifornimento per la propria auto, considerando quelli che sono i prezzi dei carburanti. I servizi costano tantissimo e le bollette in meno di un anno sono praticamente raddoppiate per quel che riguarda le utenze di luce e gas. La situazione è insomma drammatica.

Di questi tempi, quindi, la presa sul gioco, da parte degli stessi cittadini è più che mai forte. Parliamo di momenti in cui non si pensa ad altro che a come fare per uscire dal pantano della crisi. Senza altre soluzioni eventuali di fronte si pensa esclusivamente a come cambiare di colpo ogni cosa. Cosa può cambiare tutto all’improvviso? Il gioco, nient’altro che il gioco. Nessun’altra dinamica sarebbe capace di cambiare la vita di una persona in pochissimo tempo.

Tra i concorsi preferiti dei cittadini, dei giocatori insomma, troviamo senza dubbio alcuno, dati alla mano il Superenalotto, il Lotto e il Gratta e vinci. Se nei primi due casi ci troviamo di fronte al concetto più che mai classico di lotteria, nell’ultimo facciamo riferimento alla classica idea di giocata istantanea. Pochi secondi tra quando si acquista il biglietto in questione e quando si scopre se questo possa di fatto considerarsi o meno vincente.

Il preferito in assoluto però, al momento è senza dubbio il Superenalotto. Lo conferma l’entusiasmo dei giocatori in occasione della penultima vincita, quella dei record. La sestina vincente che lo scorso 16 febbraio ha assegnato la bellezza di 371 milioni di euro a novanta diversi giocatori. Complice, un sistema Sisal che ha permesso loro di vincere ben 4 milioni di euro a testa con un investimento di soli 5 euro.

Gratta e vinci, milionario all’improvviso: un concorso attivo da soli pochi anni

Peter Sullivan of #MillsboroDE stopped at Publix, bought a GOLD RUSH LIMITED Scratch-Off ticket, and won a $5 million-dollar top prize! All aboard the millionaire’s train! 🚂💰👍 https://t.co/WXYd9L83oN pic.twitter.com/J0s0QDhaJj — Florida Lottery (@floridalottery) March 21, 2023

Le cronache ci portano direttamente negli Stati Uniti d’America. Da li infatti arriva la vincita più alta degli ultimi giorni. Si vince in Florida grazie alla Lotteria di Stato. Protagonista è un uomo di nome Peter Sullivan, di Millsboro, Delaware, in Florida in vacanza vacanza. Proprio questa l’occasione per trovarsi di fronte un biglietto Gratta e vinci fortunato, acquistato presso un Publix a Delray Beach. Premio milionario assolutamente casuale insomma. Il concorso in questione è il Gold Rush Limited della Florida Lottery.

5 milioni di dollari il bottino conquistato dal fortunato giocatore in località Palm Beach, sud della Florida. Il biglietto acquistato, dal taglio di 20 dollari offre una probabilità di vincita di 1 su 2,65. L’ente che gestisce le lotterie in Florida, ha introdotto il concorso in questione nel 2021 e offre principalmente 32 premi da 5 milioni, 100 premi di 1 milione e oltre 33.000 premi che possono variare tra 1.000 e 100.000 dollari

Il fortunato giocatore ha accettato l’opzione che comprende la possibilità di un unico pagamento forfettario che al netto delle tasse si è concretizzato in ben 3,96 milioni di euro. Il venditore che ha fornito, per cosi dire, al fortunato, il biglietto fortunato in questione riceverà un bonus di ben 2mila dollari. Il consiglio della lotteria in merito all’ultima vincita riscontrata ha diffuso uno specifico comunicato stampa:

“I giochi gratta e vinci sono una parte importante del portafoglio di giochi della lotteria, comprendendo circa il 77% delle vendite di biglietti nell’anno fiscale 2021-2022″, ha scritto la Florida Lottery. “Fin dall’inizio, i giochi Gratta e Vinci hanno generato oltre 17,69 miliardi di dollari per l’Educational Enhancement Trust Fund (EETF).”

La Florida Lottery ha contribuito con oltre 43 miliardi di dollari ai programmi di istruzione statale nei suoi 35 anni di storia. Proprio li infatti finisce il grosso dei proventi prodotti dalla vendita dei vari concorsi. 950mila studenti universitari circa, hanno avuto la possibilità di godere di borse di studio basate sul merito dal Bright Futures Scholarship Program, finanziato proprio dalla Florida Lottery. Vincere, insomma, in questo caso ha un sapore davvero diverso, quasi addirittura ancor più soddisfacente.