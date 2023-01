Lotteria degli scontrini, controlla quando e quanto puoi vincere: basta fare la spesa

Un concorso che ha mano mano conquistato sempre di più gli italiani. Per il 2023 si riparte con tantissime nuove estrazioni. Un concorso che realisticamente parlando è entrato nelle abitudini degli italiani quasi in sordina, anzi forse anche meno. Tempi diversi, momenti assolutamente non paragonabili a quello attuale. Arrivarono in due, Lotteria degli scontrini e Cashback di Stato. Gli italiani a quel punto entrarono in contatto con due idee completamente nuove, qualcosa che, diciamolo tranquillamente, nel nostro paese non si era mai vista, prima di quel momento. Nel caso specifico del cashback si trattò di una novità assoluta, cosi poi come nel caso della Lotteria degli scontrini, per la verità. Il cashback consentiva ai cittadini un ritorno in percentuale fisso dell’importo speso per l’acquisto di qualsiasi articolo a patto che la transazione relativa avvenisse attraverso carta di credito o bancomat. Per gli italiani, questo significava recuperare una parte importante di quanto speso, ottenibile in un’unica soluzione alla scadenza stessa campagna. Per quel che riguarda invece la Lotteria degli scontrini, operazione confermata negli anni a differenza del cashback, il discorso è invece diverso. Come prima cosa l’utente deve registrarsi al portale web dell’iniziativa. Per ogni acquisto effettuato, concluso con il pagamento con carta di credito o bancomat si associa il codice cliente, scaturito dall’iscrizione, al relativo scontrino fiscale. Estrazioni periodiche offriranno allo stesso cliente ma anche al commerciante relativo la possibilità di vincere una serie di premi in denaro. Per il 2023, cosi come anticipato, insomma la Lotteria degli scontrini continuerà in qualche modo a far sognare i cittadini italiani. Il senso dell’iniziativa, la missione finale, è quella chiaramente di provare a scalfire quanto più possibile il fenomeno dell’evasione fiscale. In questo senso, il pagamento attraverso strumenti finanziari alternativi e il relativo obbligo di emissione dello scontrino fiscale dovrebbero nelle intenzioni provare a tamponare lo stesso specifico fenomeno.

Le estrazioni previste dall’iniziativa Lotteria degli scontrini avranno, cosi come nelle passate edizioni, cadenza settimanale, mensile e annuale. Ogni settimana, cosi come previsto dallo stesso regolamento dell’iniziativa è prevista l’assegnazione di quindici premi da 25mila euro per gli acquirenti, mentre per il negoziante in questione il premio sarà di 5mila euro. L’estrazione avverrà ogni giovedì.

Le estrazioni mensili, invece, regolamento alla mano sono previste ogni secondo giovedi del mese. I premi in palio saranno dieci, ognuno dall’importo di 100mila euro per l’acquirente e 20mila euro per il negoziante in questione. L’estrazione annuale, è invece da definire in quanto a data specifica. In questo caso, parliamo di un premio per l’acquirente di ben 5 milioni di euro e di un premio da 1 milione di euro per il relativo esercente.

Lotteria degli scontrini, si continua a vincere: le date previste per le estrazioni periodiche

La tabella riassuntiva che segue considera i premi relativi alla categoria degli acquirenti:

Importo Premio Periodicità estrazione Biglietti vincenti 25.000 euro settimanali 15 100.000 euro mensile 10 5 milioni di euro annuale 1

Per quel che riguarda invece la categoria dei negozianti la stessa tabella può essere riassunta cosi come segue:

Importo Premio Periodicità estrazione Biglietti vincenti 5.000 euro settimanale 15 20.000 euro mensile 10 1 milione di euro Annuale 1

Chiaramente in merito agli stessi criteri di partecipazione all’iniziativa in questione vanno considerati gli acquisti effettuati secondo quelle che sono le modalità stabilite dallo stesso regolamento dell’iniziativa durante il periodo stesso di riferimento dell’estrazione. In sintesi, ciascun biglietto ottenuto per gli acquisti effettuati consentirà di partecipare all’estrazione settimanale, mensile e annuale. In ogni caso è possibile verificare la validità dei tagliandi nell’area riservata dello stesso portale web dedicato alla lotteria in questione.

Il calendario generale delle estrazioni, con tutte le relative date è riportato di seguito:

settimanale 5 gennaio

settimanale 12 gennaio

periodo settimanale 19 gennaio

settimanale 26 gennaio

cadenza settimanale 2 febbraio

settimanale 9 febbraio

settimanale 16 febbraio

periodo settimanale 23 febbraio

settimanale 2 marzo

frazione settimanale 9 marzo

settimanale 16 marzo

cadenza settimanale 23 marzo

settimanale 30 marzo

Ulteriori scadenze:

settimanale 6 aprile

cadenza settimanale 13 aprile

settimanale 20 aprile

settimanale 27 aprile

periodo settimanale 4 maggio

settimanale 11 maggio

settimanale 18 maggio

cadenza settimanale 25 maggio

settimanale 1° giugno

periodo settimanale 8 giugno

Scadenze prestabilite:

settimanale 15 giugno

settimanale 22 giugno

cadenza settimanale 29 giugno

settimanale 6 luglio

settimanale 13 luglio

cadenza settimanale 20 luglio

settimanale 27 luglio

settimanale 3 agosto

periodo settimanale 10 agosto

settimanale 17 agosto

cadenza settimanale 24 agosto

settimanale 31 agosto

periodo settimanale 7 settembre

settimanale 14 settembre

Altre scadenze già stabilite:

cadenza settimanale 21 settembre

settimanale 28 settembre

frazione settimanale 5 ottobre

settimanale 12 ottobre

cadenza settimanale 19 ottobre

settimanale 26 ottobre

settimanale 2 novembre

cadenza settimanale 9 novembre

settimanale 16 novembre

settimanale 23 novembre

cadenza settimanale 7 dicembre

settimanale 14 dicembre

cadenza settimanale 21 dicembre

settimanale 28 dicembre

mensile 12 gennaio

mensile 9 febbraio

cadenza mensile 9 marzo

mensile 13 aprile

mensile 11 maggio

cadenza mensile 8 giugno

mensile 13 luglio

mensile 10 agosto

cadenza mensile 14 settembre

mensile 12 ottobre

cadenza mensile 9 novembre

mensile 14 dicembre

annuale da definire

Un’iniziativa, cosi come anticipato, partita molto in sordina, per la verità. Gli italiani, forse non avevano ancora ben compreso il potenziale della stessa operazione promossa dallo Stato. Numerose inoltre le difficoltà iniziali, con parecchie denunce da parte degli stessi potenziali acquirenti in merito a richieste di commissioni da pagare a parte, da parte dei commercianti relativi, per il pagamento con carta di credito o bancomat, una questione insomma più che mai datata per il nostro paese.

Non è la prima volta che la stessa questione viene posta e non è la prima volta che si da vita alla solita diatriba in merito all’opportunità o meno da parte dello stesso Stato di favorire i pagamenti con carta di credito o bancomat rispetto a quelli in contante. Certe iniziative, in un certo senso, hanno anche la missione di sensibilizzare, per certi versi, la cittadinanza in merito a certe questioni. Si pensi allo stesso fenomeno dell’evasione fiscale, citato in precedenza.

La Lotteria degli scontrini, insomma, anche per il 2023 farà parte del quotidiano, e non solo, dei cittadini. Che questo possa essere considerato come un importante segnale da parte delle istituzioni? Chissà.