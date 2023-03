Gratta e vinci, la fortuna arriverà quasi per sempre: milionario a vita

Una serie di incredibili situazioni che stanno letteralmente mescolando le carte in tavola per quel che riguarda i cittadini italiani.

Da molti mesi ormai nel nostro paese non si fa altro che parlare di numeri e simboli. Tutto ha avuto origine con la tentazione lanciata dal Superenalotto e quel jackpot assolutamente da sogno che continuava a crescere senza che nessuno potesse in qualche modo farci qualcosa. Niente sestina vincente, niente vincite, nessun neo milionario alle porte, insomma.

In questa fase insomma sembra di essere piombati in un momento particolarmente drammatico, cosa che poi in realtà accade davvero, e quindi non si fa altro che cercare una alternativa all’annientamento totale verso il quale sembra si stia andando incontro. La speranza, quindi, come unico contrasto, unica resistenza. Il gioco in tutto questo protagonista assoluto.

Gli italiani quindi hanno compreso che al momento non esistono altre strade percorribili, niente di particolarmente valido per uscire alla grande da una crisi che nessuno aveva realmente messo in conto. Il tutto ha travolto la stragrande maggioranza degli italiani e ancora oggi, di fatto, tiene sotto scacco milioni di famiglie. Il colpo della vita può essere la risposta?

Lo Stato è assente, non fa sentire, la sua presenza, la sua mano. Il cittadino quindi si abbandona a gesti che alla fine potrebbero anche essere considerati estremi pericolosi. Il gioco prende, certo, questo è risaputo. Soprattutto poi quando da qualsiasi direzione sembra non arrivino risposte. Sognare il colpo milionario è assolutamente naturale, nonostante tutto.

Pensiamo quindi a cosa va per la maggiore nel nostro paese. Lotto, Gratta e vinci, Superenalotto. Parliamo dei concorsi maggiormente apprezzati anche se strutturalmente molto diversi tra loro. Quello che hanno in comune è il livello delle vincite, spesso milionarie. Nel caso del Superenalotto, è vero, il discorso cambia. Più che milionarie, insomma.

L’ultima significativa affermazione che arriva dal nostro paese giunge alle cronache direttamente da Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il concorso protagonista è il Nuovo Turista per sempre, che offre una probabilità di vincita ogni 4,560 milioni di giocate- A dirlo è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Premio complessivo da 1,936 milioni e 849 euro, distribuiti per il fortunato vincitore, nel seguente modo: 300mila euro subito, altri 6mila euro al mese per 20 anni, 100mila euro di bonus finale.

Gratta e vinci, la fortuna arriverà quasi per sempre: il concorso del momento

Venduto presso la stazione di servizio Eni PetrolService di Desenzano del Garda, sul lato nord della tangenziale Ss11 tra San Martino e Rivoltella. Il biglietto fortunato ha chiaramente creato grande entusiasmo in zona. “Grande vincita. Un Turista per sempre super fortunato all’Eni PetrolService di Desenzano“, ha dichiarato la titolare Maura Goffi.

Adiamo a scoprire, nel dettaglio i tratti del concorso in questione, attraverso le descrizioni fornite dal sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Sul biglietto sono presenti due giochi, indicati rispettivamente dalla scritta “GIOCO 1” e “GIOCO 2”.

Gioco 1: si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di quattro barche a vela, i numeri celati dai quindici riquadri in cui è suddivisa la sezione denominata “I TUOI NUMERI” ed il numero “BONUS X10” celato dall’immagine di una ciambella di salvataggio contenente due pile di monete d’oro. Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano una o più volte uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se si trova il numero “BONUS X10” si vince dieci volte il premio corrispondente; qualora si trovasse due volte la scritta “TURISTA PER SEMPRE” si vince il premio massimo. Gioco 2: si devono scoprire gli importi celati dall’immagine di cinque paia di ciabatte infradito: se si trovano due importi uguali, si vince quell’importo (es. se si rinviene per due volte l’importo di Euro 15,00 si vince un premio di importo pari ad Euro 15,00).

Vincita massima (*): € 300.000,00 subito + € 6.000,00 al mese per 20 anni + € 100.000,00 di bonus finale.

(*) Premio Massimo pagabile anche in un’unica soluzione come da regolamento di gioco.

Altri premi (in euro): 5,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 –1.000,00 – 5.000,00 – 10.000,00 – 50.000,00

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 7,10 (premi superiori al costo della giocata)

Vincita massima: 1 biglietto ogni 4.560.000

Probabilità di vincita nel dettaglio:

Importo premi N. biglietti vincenti per blocco iniziale di biglietti (N. 54.720.000) Probabilità di vincita 1 biglietto vincente ogni 1.936.849,00 12 4.560.000,00 50.000,00 24 2.280.000,00 10.000,00 96 570.000,00 5.000,00 204 268.235,29 1.000,00 3.648 15.000,00 500,00 3.192 17.142,86 200,00 58.140 941,18 100,00 129.960 421,05 50,00 394.440 138,73 20,00 912.000 60,00 15,00 1.185.600 46,15 10,00 5.016.000 10,91 5,00 7.296.000 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 Totali 14.999.316 biglietti vincenti su 54.720.000 biglietti 1 biglietto ogni 7,10 è vincente premi superiori al costo della giocata

N.B.: la probabilità di vincita è riferita al numero di biglietti vincenti uno o più premi, tra quelli individuati con il decreto di indizione della lotteria, pubblicato su questo sito.

Vincere insomma è diventato un vero e proprio impegno per quel che riguarda il quotidiano degli italiani. Immaginare di ritrovarsi, di colpo milionari a vivere chissà quale contesto futuro con tutta la serenità e la tranquillità di questo mondo. Il sogno, insomma, sarebbe questo, oggi più che mai. I cittadini, gli italiani insomma, guardano lontano, o almeno sperano di poterlo fare davvero.