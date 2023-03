Gratta e vinci, l’Italia non si ferma più: tutto il paese incassa soldi, qualcuno però…

Nel nostro paese ormai è festa continua. Un successo dietro l’altro che fa del nostro paese in questo momento un posto unico.

Gli italiani ormai non conoscono altra trama, quello che sta succedendo in questo momento nel nostro paese ha davvero dell’incredibile. Una situazione forse soltanto sognata prima d’ora, capace di distribuire felicità e ricchezza in ogni latitudine. In questa fase, insomma, si viaggia con il vento in poppa. Ci troviamo proiettati in un preciso momento storico in cui quello che prima sembrava non riuscire, di colpo prende forma alla meraviglia. Gli italiani ne sono più che mai consapevoli.

Cosi come anticipato, insomma, nel nostro paese ormai non si parla d’altro che di quello che sta succedendo ormai da parecchi mesi. In questa fase tanto complicata per gran parte dei cittadini, c’è un fenomeno che cresce sempre di più. Stiamo parlando delle vincite al gioco che ultimamente stanno aumentando a vista d’occhio. Il tutto è esploso di colpo con l’arrivo del nuovo anno, suggellato da un evento che di certo ha sconvolto positivamente un po’ tutti.

Quello che gli italiani, cosi come praticamente tutti gli altri cittadini di qualsiasi paese al mondo, fanno, nel momento in cui le cose sembrano mettersi davvero male è tentare la via della fortuna. Nel nostro paese questa strada, questo percorso, insomma, è scandito alla perfezione dalla presenza di tre concorsi a premi su tutti. Stiamo parlando di quelle situazioni che prevedono l’azzardo, per intenderci. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci.

Nei primi due casi, parlando dei concorsi in questione, ci troviamo di fronte alla più classica delle lotterie, in quanto a impostazione dello stesso gioco. Scovare da qualche parte i numeri che si ritiene possano essere fortunati, incastrarli nel migliore dei modi e scommetterci su puntando sulla benevolenza della fortuna. Il terzo concorso più apprezzato dagli italiani è di certo poi il Gratta e vinci, quintessenza delle lotterie istantanee.

Al Gratta e vinci si può giocare in ogni momento e soprattutto praticamente ovunque. Pensiamo dunque a quanto gli scommettitori, i giocatori, per intenderci, possano legarsi a tali dinamiche. Chiaramente, si spera, che il tutto possa essere gestito sempre con la dovuta moderazione, per non rischiare di peggiorare ulteriormente certe situazioni. Dei tre quello che maggiormente entusiasma i cittadini, oggi, è certamente il Superenalotto.

La prova del nove la si è avuta con l’ultimo jackpot del concorso in questione. Un montepremi finale arrivato a ben 371 euro per il vincitore della tanto sognata sestina fortunata. Lo scorso 16 febbraio, infatti, il primato per quel che riguarda tutte le vincite mai realizzato nel nostro paese. A sorridere novanta diversi giocatori che hanno acquistato una quota di un sistema Sisal giocato in tutta Italia. Ai fortunati in questione 4 milioni di euro a testa.

L’Italia non si ferma più: i risultati più convincenti sono oggi tutti nel Nord del paese

Oltre alle quote distribuite in giro per il paese per quel che riguarda il Superenalotto, c’è da evidenziare una specifica tendenza che riguarda il Nord del paese. La concentrazione predominante di importanti vincite al gioco nel corso degli ultimi giorni. Un fenomeno che sta diventando portatore di un entusiasmo forse mai avvertito seriamente in certe latitudini. Pensiamo dunque a quando in questo momento si speri in quella parte di paese.

Cinque le vincite fortunati al Nord Italia negli ultimi giorni. Quasi 2 milioni di euro al concorso “New Turista per sempre”, taglio di 5 euro. Biglietto vincente in questo caso acquistato presso il Malindi Cafè di viale dei Mille, 52 a Parma. La è vincita è avvenuta lo scorso 25 gennaio. Al fortunato giocatore 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni e un bonus finale di 100mila euro.

Seconda vincita è quella da 500mila euro realizzata a Mondovì, in provincia di Cuneo. Il concorso vincente è il “Nuovo 100X”. Il biglietto vincente è stato acquistato presso la Tabaccheria da Lorena sita in corso Italia, 6. Prezzo di vendita 20 euro. Si vince inoltre 200mila euro, a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, con il tagliando vincente, della serie “Crucijolly”, venduto dalla tabaccheria “Claudia & Vanni” di Borioli Claudia in piazza Matilde di Canossa, 2.

Quarta vincita ancora a Mantova, presso il Bar Mulina di via Trento, 2. Il fortunato in questione ha vinto la bellezza di 100mila euro con un biglietto del concorso “Il Miliardario”. Quinta vincita infine realizzata a Sondrio. Il concorso in questo caso è il “Super Numerissimi”, acquistato al prezzo di 10 euro presso il Caffè Piazzi di via Giuseppe Piazzi, 80. Per ognuno di questi casi, il vincitore ha preferito restare nel più completo anonimato.

Un momento certamente d’oro per il nostro paese. Pensiamo a quello che succede, purtroppo dopo l’arrivo della crisi all’indomani dell’inizio della guerra in Ucraina e a quello che sta accadendo oggi. La risposta ad ogni problema è per forza di cose nel gioco? Certamente no, ma è chiaro che certe situazioni, certi stati d’animo indotti da vincite sempre più entusiasmanti non fanno alto che aumentare in qualche modo il carico di speranza.