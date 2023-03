Canone Rai, il trucco legale per non pagarlo: in pochi lo sanno

Non pagare il canone Rai è possibile, grazie a questo trucco legale che in pochi conoscono. Ecco di quale si tratta.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano evitare il pagamento della tassa sulla TV di Stato. Questo, infatti, è possibile grazie ad un trucco del tutto legale. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, istruzione dei figli, pulizia della casa e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti e diversi i costi con cui dover fare i conti e che hanno un impatto non indifferente sul bilancio famigliare. Tra questi si annovera senz’ombra di dubbio il canone Rai, che viene considerata la tassa più odiata dagli italiani.

Addebitata direttamente in bolletta, sono in molti ad essere alla continua ricerca di trucchi grazie ai quali poter evitare il relativo pagamento. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che tutto questo è possibile grazie ad un trucco del tutto legale. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Canone Rai, il trucco legale per non pagarlo: ecco di quale si tratta

Ogni anno sono in molti ad aver diritto all’esonero dal pagamento del canone Rai. Proprio in tale ambito interesserà sapere che vi è una circostanza, in particolare, in cui è possibile evitare il pagamento della tassa sulla TV di Stato. Ma di quale si tratta?

Ebbene, a tal proposito bisogna innanzitutto ricordare che il pagamento del canone TV è dovuto da chiunque possieda in casa un apparecchio televisivo. A tal proposito risulta utile sapere che con le F.A.Q. inerenti la tassa in questione è stata fornita una risposta alla seguente domanda: “Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?”.

Ebbene, si evince che: “No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono la visione dei programmi televisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (note Min. Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012 e del 20 aprile 2016)”.

Ne consegue, pertanto, che il pagamento del canone Rai è dovuto solamente da chi detiene un televisore dotato di sintonizzatore TV. Onde evitare di pagare la tassa sulla TV di Stato, quindi, basta non avere in casa televisione o decoder. Se tutto questo non bastasse, esiste anche una soluzione grazie alla quale poter continuare a visionare i programmi di proprio interesse. Ovvero basta optare per lo streaming tramite monitor o schermo.