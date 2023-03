Canone Rai, attenzione: in questi casi non devi pagarlo, in pochi lo sanno

Attenzione, perché in determinati casi non bisogna pagare il canone Rai. Ecco di quali si tratta e chi ne ha diritto.

Buone notizie per molte famiglie italiane che in determinati casi hanno diritto a non dover pagare il canone Rai. Ma di quali si tratta e soprattutto chi può beneficiare di tale agevolazione? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spesa settimanale, bollette di luce e gas, ma anche abbigliamento, istruzione dei figli, regali ai nipoti e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose da pagare e che richiedono un esborso economico, spesso, non indifferente. Tra queste si annoverano anche le tasse, come ad esempio il canone Rai.

Tra le più odiate dagli italiani, proprio soffermandosi su quest’ultimo interesserà sapere che in molti possono evitare di pagare la tassa sulla TV di Stato. Ma di chi si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Canone Rai, attenzione, in questi casi non devi pagare: ecco di quali si tratta

Anche nel corso del 2023 saranno molte le famiglie che non saranno obbligate a pagare il canone Rai. Ma di chi si tratta? Ebbene, stando a quanto si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate, ne hanno diritto “gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo”.

In effetti, come è facile immaginare, coloro che non hanno alcun apparecchio televisivo in casa non devono pagare la tassa sulla TV di Stato. Si tratta, d’altronde, di un servizio di cui non si usufruisce. Per quanto concerne le persone over 75, invece, è bene sottolineare che hanno diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai, a patto di avere un reddito annuo pari a massimo 8 mila euro.

In ogni caso, si ricorda, l’esonero non viene riconosciuto automaticamente. I soggetti interessati e aventi diritto devono presentare apposita richiesta attraverso il modulo che viene messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo può essere trasmesso inviando apposita richiesta sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure una raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

In alternativa è possibile chiedere assistenza a un Caf o patronato, oppure inviare la dichiarazione firmata digitalmente tramite Pec, all’indirizzo e-mail cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.