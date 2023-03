Postepay, scaricare l’estratto conto e la giacenza media non è mai stato così semplice: come fare

Ecco la procedura da seguire per scaricare l’estratto conto e la giacenza media ai fini Isee della propria carta Postepay.

Buone notizie tutti coloro che devono scaricare l’estratto conto e la giacenza media dei vari prodotti postali, come la Postepay, ai fini Isee e vogliono evitare lunghe code allo sportello. È possibile, infatti, compiere tale operazione in modo estremamente facile e veloce comodamente da casa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Lavoro, famiglia, attività sportiva e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose da fare e che hanno un impatto non indifferente sulle nostre vite in generale e sulle nostre tasche in particolare. Basti pensare all’aumento dei prezzi che riduce il nostro potere di acquisto e di conseguenza le possibilità di acquistare i vari beni e servizi di nostro gradimento.

Fortunatamente giunge in aiuto il governo attraverso bonus e agevolazioni di vario genere, rivolti in particolar modo alle famiglie con basso reddito. Nella maggior parte dei casi per poter usufruire di tali misure bisogna presentare l’Isee. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che giungono finalmente buone notizie per chi deve scaricare l’estratto conto e la giacenza media dei vari prodotti postali ai fini Isee. È possibile compiere tale operazione, infatti, in modo facile e veloce comodamente da casa. Ecco come fare.

Postepay, scaricare l’estratto conto e la giacenza media non è mai stato così semplice: come funziona

Scaricare l’estratto conto e la giacenza media della Postepay, così come degli altri prodotti postali, ai fini Isee è davvero molto facile e veloce. Come si legge sul sito di Poste Italiane infatti:

“Per poter accedere online alla certificazione è necessario:

essere registrati a poste.

essere in possesso di uno strumento forte di autenticazione per accedere in App BancoPosta e/o Postepay e in Area Riservata su poste.it”.

Per scaricare l’estratto conto ai fini Isee, quindi, è sufficiente accedere all’area riservata sul sito di Poste Italiane e utilizzare il servizio ad hoc. In alternativa è possibile compiere la medesima operazione tramite App Postepay che può essere scaricata sui dispositivi mobile sia Android che iOS.

Una volta effettuato l’accesso all’area personale della propria applicazione, si deve cliccare su servizi e “richiesta Isee”. In seguito si deve premere su “richiedi online”, “prosegui” e selezionare la voce “Report Isee 2023“.

A questo punto cliccare sull’opzione “continua” e nell’arco di pochi secondi si avrà la possibilità di scaricare un unico documento in formato Pdf, con saldo e giacenza media dei vari conti, ma anche carte, libretti, buoni fruttiferi e prodotti finanziari di Poste Italiane che risultano intestati o cointestati al codice fiscale del cliente richiedente.