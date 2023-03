Poste Italiane, il servizio rivoluzionario: avere cibo “fresco” a casa non è mai stato così facile

Importanti novità in arrivo da Poste Italiane che mette in campo un nuovo servizio grazie al quale poter avere cibo fresco a casa in modo facile e veloce.

Poste Italiane non finisce di stupire. Di recente, infatti, ha attirato l’attenzione per aver deciso di lanciare un nuovo servizio per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi. Ma in cosa consiste e come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il cibo è senz’ombra di dubbio quella componente in grado di accomunare sia grandi che piccini. D’altronde sono tanti i prodotti, disponibili in varie forme e dimensioni, grazie ai quali poter imbandire le nostre tavole e deliziare i palati dei commensali.

Oltre al gusto, l’alimentazione riveste una parte importante della propria vita perché in grado di fornirci le fonti necessarie ad affrontare nel modo migliore la vita di tutti i giorni, ma anche perché ci aiuta ad allontanare la tristezza.

Non sempre, però, alle prese con i vari impegni della vita quotidiana si riesce ad acquistare ciò che si desidera e avere alimenti freschi in tavola. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono importanti novità da Poste Italiane.

Poste Italiane, avere cibo “fresco” a casa non è mai stato così veloce: come funziona

Importanti novità in arrivo dal mondo di Poste Italiane che ha di recente deciso di lanciare il nuovo servizio di corriere espresso “Fresh“. In pratica, grazie alla partnership tra MLK Deliveries e la Mazzocco Srl, Poste Italiane ha deciso di fare il suo ingresso nel mondo delle consegne rapide a domicilio di prodotti freschi di largo consumo.

Un servizio indubbiamente innovativo, già operativo in diverse città, come ad esempio Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze, e che verrà a breve esteso in tutti i principali capoluoghi. Ma come funziona tale servizio? Ebbene, come si legge sul sito di Tg Poste:

“I prodotti acquistati online viaggeranno su automezzi refrigerati e saranno recapitati nella fascia oraria prescelta dal cliente. Il destinatario avrà inoltre la possibilità di ritirare il pacco in un punto “fresh”, anziché all’indirizzo indicato in precedenza, segnalando online la variazione fino a 30 minuti prima dell’orario di consegna stabilito inizialmente sulla pagina di tracking che il destinatario riceve via sms e mail per ogni spedizione”.

Grazie a Poste Fresh, quindi, l’istituto amplia la gamma dei servizi proposti, dimostrando ancora una volta di essere al passo con i tempi e sempre pronto a soddisfare le esigenze dei propri clienti.