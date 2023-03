Gratta e vinci, 3 milioni vinti e poi la fuga: “Volevo solo correre a casa”

Una vincita incredibile che ha chiaramente spiazzato i presenti nell’immediato. Poi l’incredibile istintivo di avvisare i propri cari.

Negli ultimi tempi ci siamo, da italiani, più che mai abituati all’idea della vincita facile al gioco. Facile, certo, relativamente, perché poi a ben pensarci entriamo nell’ottica di un contesto potenzialmente quasi impossibile da considerare, in quanto fonte certa di ricchezza. Il gioco è questo, rischiare, certo, ma anche avere la consapevolezza che quasi sicuramente vincere resterà soltanto un sogno. A volte però, il destino si ribalta in tutti i sensi.

La speranza del cittadino, di qualsiasi paese, certo, è quella di vincere, primeggiare, almeno una volta nella vita, in modo del tutto incisivo, al gioco, questo è poco ma sicuro. Pensiamo all’Italia, per esempio, tra i paesi in cui il gioco è praticamente più diffuso e praticato. Di questi tempi, poi, con una crisi che avanza sempre di più senza lasciare scampo a chiunque, l’elemento fortuna risulta essere in qualche modo ancora più ricercato nel quotidiano.

Restando nel nostro paese siamo ben consapevoli del fatto che i tre concorsi più gettonati in assoluto risultano ad oggi, senza ombra di dubbio, Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Nei primi due casi ci troviamo di fronte al classico concetto di lotteria, quindi immaginiamo i giocatori nella ricerca di quelli che possono essere considerati i numeri giusti, trovare poi la giusta modalità di incastro ed alla fine, poi, considerare l’entità della scommessa relativa.

Discorso diverso, poi, per quel che riguarda il Gratta e vinci. In quel caso ci troviamo di fronte alla classica lotteria istantanea. Un risultato eventuale da conoscere subito. Il concorso in questione può essere giocato praticamente ovunque e in ogni momento, considerata la mole di esercizi commerciali abilitati alla vendita dei preziosi tagliandi. Pochi secondo insomma dall’acquisto del biglietto fortunato alla notizia della vincita o meno.

In questo caso, però, bisogna stare ancora più attenti a non farsi prendere dalla smania del risultato per intenderci. Governare il tutto con estrema moderazione per non rischiare di peggiorare irreversibilmente la situazione. Chiaramente il gioco ad oggi preferito resta il Superenalotto per la qualità dei premi in palio, per intenderci. L’ultimo successo, ha infatti consegnato un jackpot da primato, 371 milioni di euro, suddivisi grazie a un sistema Sisal, per ben novanta diverse giocate.

Gratta e vinci, 3 milioni vinti e poi la fuga: la marcia trionfale dell’ultimo vincitore milionario

Le cronache in merito alle relative vincite ai vari concorsi in circolazione ci raccontano di un successo davvero incredibile per numerose ragioni. Un Gratta e vinci che ha portato al fortunato giocatore in questione la bellezza di ben 3 milioni di dollari. La vicenda in questione arriva direttamente dal Canada, precisamente dalla città di London, in Ontario. Stiamo parlando di un successo che ha di certo fatto parlare migliaia e migliaia di cittatini.

Il vincitore in questione si chiama Peter Baxted e deve la sua fortuna ad una sosta al Circle K su Hamilton Road, dove ha acquistato il suo biglietto fortunato del concorso Instant $ 3.000.000 Prestige. L’uomo, in quel momento stava rientrando a casa dopo il turno di notte al lavoro. Un biglietto fortunato, costato al giocatore in questione la bellezza di 30 dollari. Quello che è successo dopo, ha dell’incredibile, cosi come raccontato dallo stesso protagonista.

“L’ho grattato al negozio e ho captito subito che si trattava di un biglietto vincente, anche se non subito ho compreso l’entità della vincita – racconta lo stesso Peter Baxted, 56enne – all’istante sono rimasto letteralmente scioccato. Volevo solo correre a casa e dire a mia moglie che il nostro sogno si era avverato. Ho avuto lacrime di gioia questo è certo”. Un racconto da brividi da parte dell’uomo che trasmette tutto lo stupore e la gioia del momento.

La corsa a casa per mettere al corrente la moglie di quanto successo, la porta praticamente sfondata per la smania di rivelare tutto alla consorte e poi i progetti. Condividere la vincita con i suoi figli per aiutarli a investire nel proprio futuro, una nuova casa e tanto altro ancora. In più un piccolo desiderio, un regalo per se, una nuova Dodge Challenger, l’auto che forse sognava da tanto tempo.

La dimostrazione che a volte i sogni si realizzano e che la fortuna, in alcuni casi è capace di rendere felice, in modo assolutamente indescrivibile, davvero chiunque.