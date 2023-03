Il metallo più prezioso? 500 euro al grammo: non è quello che pensate

In linea di massima siamo convinti più o meno nella maggior parte dei casi di sapere di cosa stiamo parlando. Ma è davvero cosi?

Se si parla di metalli preziosi la nostra idea per quel che riguarda il prestigio, il costo e quant’altro va a posarsi esclusivamente su uno di questi, in particolari. Si penserà chiaramente all’oro andando a considerare magari i gusti, quello che vediamo e sentiamo in giro, magari ciò che ci arriva dunque dal web, dalle informazioni, dai fatti di cronaca. La verità invece è ben diversa. Parliamo nello specifico, infatti di ben altro. Facciamo chiarezza.

In linea di massima, quindi siamo portati a considerare l’oro, o magari il platino come i metalli in assoluto più prestigiosi. Chiaramente il tutto nasce dalla poca conoscenza di quelle che sono le dinamiche portanti dello specifico contesto. Nessuna colpa insomma per chi sbandiera convinzioni in merito assolutamente senza fondamento, per intenderci. La verità in questione arriva da una scoperta effettuata moltissimi anni fa.

Nello specifico stiamo parlando di quanto emerso in seguito alla stessa scoperta di William Hyde Wollaston effettuata nel 1803. Stiamo parlando di un chimico inglese, per l’esattezza che ebbe la prontezza di capire per primo, quando, in un momento specifico della sua carriera si è ritrovato di fronte ad un metallo di estrema rilevanza sotto molti punti di vista. Wollaston, decise, infatti di dissolvere in acqua regia, il minerale del platino mostrato in modo del tutto grezzo.

Nell’acqua poi fu aggiunto il cloruro d’ammonio per poi passare all’isolamento del metallo ottenuto. Il tutto attraverso una riduzione avutasi grazie all’azione dell’idrogeno insieme ad una grande condizione gassosa. Nello specifico, in questo caso parliamo del metallo più prezioso in assoluto, il rodio. Giusto per fare una comparazione con l’oro, possiamo dire che per l’appunto l’oro ha un valore medio di 50,74 euro al grammo. Per quel che riguarda il rodio, invece, siamo a 500 euro al grammo.