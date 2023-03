Il tesoro era nascosto proprio sotto i loro piedi: quanti soldi hanno guadagnato

In alcuni casi, non moltissimi, la vita sa essere particolarmente gravida di fortuna. Non sempre però il tutto può essere atteso.

Nella vita, tutti, ma proprio tutti vorrebbero almeno una volta essere assistiti dalla fortuna, nel migliore dei modi, per intenderci. Essere fortunati al gioco per esempio, forse l’opzione preferita dalla maggior parte delle persone, o magari anche sul lavoro. In ogni caso, questo elemento tanto prezioso a volte può arrivare con una modalità, una capacità di sorprendere, realmente unici. Complicato da credere, vero, ma è proprio cosi che succede, a volte.

Quello che può succedere, nella vita di tutti i giorni a chiunque di noi è davvero incredibile. In alcuni casi davvero difficile da immaginare, da prendere realmente in considerazione. Ci sono momenti in cui ci si accorge di essere diventati protagonisti di una vicenda incredibilmente folle, nel vero senso della parola. Situazioni surreali nonostante tutto, che quasi tolgono contatto con la realtà, con ciò che invece in qualche modo vive dall’altra parte, per intenderci.

Una coppia inglese ha acquistato tempo fa una casa, un cottage per la precisione, non immaginando minimamente cos sarebbe potuto accadere di li a poco. Una situazione, certo anomala, in cui la fortuna, in un certo senso gioca un ruolo da protagonista, su questo non vi è dubbio alcuno. Un cottage in campagna insomma, al centro di numerose storie, leggende più che altro, appartenenti al passato. Un tesoro, nascosto da qualche parte, proprio in quel preciso luogo.

A quel punto, una volta che la coppia ha preso possesso del’immobile è successo qualcosa di strano. Non è chiaro come siano andate realmente le cose, quello che è assolutamente certo è che a un certo punto un metal detector ha iniziato a suonare a segnalare qualcosa proprio sotto i piedi dei protagonisti della vicenda in questione. Non è chiaro se si tratta di una ricerca specifica oppure magari di un colpo casuale dovuto dal passaggio dello strumento, magari in transito, per intenderci.

Sta di fatto che lo stesso strumento di ricerca ha segnalato, cosi come anticipato qualcosa di davvero incredibile, si è scoperto poi, chiaramente. La vecchia casa di Ellerby, nel North Yorkshire, in Gran Bretagna insomma si è rivelata essere l’autentica protagonista di una serie di leggende che avevano dato un tocco di magia a tutto l’ambiente. Leggende in cui nessuno o quasi, in realtà credeva. Tutto questo almeno fino a pochissimo tempo fa.

Il tesoro era nascosto proprio sotto i loro piedi: il tutto messo in vendita per 866mila euro

Facendo un passo indietro, c’è bisogno di chiarire un punto. La coppia quando ha sentito il metal detector suonare non pensava minimamente di aver scoperto un tesoro preziosissimo, anzi. Si pensava al classico pezzo di ferro o magari a qualche monetina risucchiata chissà dove. La verità, è emersa successivamente, in modo assolutamente inatteso. Il tutto segnalava un qualcosa sotto il pavimento della cucina, nel dettaglio.

La coppia ha quindi deciso di andare a capire cosa potesse nascondersi li sotto e quindi si è deciso di bucare, di fatto, il pavimento. A quel punto, l’incredibile scoperta. Un contenitore cilindrico contenente ben 264 monete d’oro. Il quantitativo in questione, si trovava in quel punto esatto da oltre 400 anni. Il tesoro in questione è stato messo all’asta dalla casa londinese Spink e per un valore stimato di 250mila sterline. La stima iniziale è stata praticamente, nei fatti, triplicata.

La stessa coppia, per l’occasione ha contattato il banditore londinese Spink & Son e cosi un esperto si è recato in visita presso l’abitazione dei due per tutte le valutazioni del caso. Le monete recuperate, in base a quanto emerso, sono state prodotte durante un periodo compreso tra il 1610 e il 1727. Secondo una serie di successive valutazioni si pensa che le monete siano state murate circa nel 1727. Il tutto con l’intento di preservare il valore dello stesso oro.

L’originaria famiglia dell’abitazione in questione, quella dei Maister, è stata importatrice ed esportatrice di minerale di ferro, legname e carbone. Negli anni seguenti la stessa famiglia furono di fatto politici Whig e parlamentari all’inizio del XVIII secolo.

Le monete furono raccolte, probabilmente da Joseph Fernley e da sua moglie Sarah Maister. Fernley morì nel 1725 e la sua vedova rimase a Ellerby per il resto della sua vita fino alla sua morte avvenuta nel 1745 all’età di 80 anni. La donna mori senza poter rivelare il suo segreto, per cosi dire a nessuno.

Una vicenda davvero incredibile insomma, di quelle che di certo non capita ogni giorno di leggere. Una fortuna incredibile che in qualche modo ha portato nelle tasche dei fortunati in questione la bellezza di quasi 900mila euro. Un momento davvero incredibile per la coppia, per intenderci. La fortuna quindi, è necessaria, certo, ma a volte è lei a decidere come concretizzarsi, in tutto e per tutto. Qualcosa di magico.