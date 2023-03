Lavorare in banca? Da oggi è più facile, basta il diploma: tutte le offerte

In questa fase tanto concitata, l’apertura del mondo del lavoro a nuovi profili appare una cosa ormai certa.

Da tempo, ormai, e si direbbe, per fortuna, la situazione riguardante il mondo del lavoro nel nostro paese sembra ormai aver preso la giusta strada in svariati ambiti occupazionali. Da mesi, insomma, sono numerose le aperture di specifici contesti nei confronti di nuovi profili professionali in quasi ogni settore specifico. In qualche modo il vento pare stia cambiando e le opportunità, forse mai come oggi, negli ultimi anni, fioccano da ogni direzione.

I mesi appena trascorsi hanno rappresentato insomma un momento di grande rilancio per quanti stanchi di un lavoro poco soddisfacente hanno avuto modo di confrontarsi con nuove proposte e soprattutto nuovi eventuali ruoli da scoprire. Chiaramente il tutto riguarda anche quanti, in maggioranza in certi casi, al momento si trovano senza lavoro.

Di recente l’esplosione di richieste da parte di aziende pubbliche e private, certo favorite anche da alcune politiche messe a segno dal precedente Governo, guidato da Mario Draghi, ha fatto in modo che il candidato perenne, per intenderci, avesse realmente la possibilità di confrontarsi con più opportunità in tempi assolutamente ridotti. I risultati sono evidenti più che mai.

Settore pubblico e privato, si diceva. Tra bandi e selezioni formali abbiamo visto come, per esempio in Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Italo e tanti altre aziende per esempio nella grande distribuzione o magari nel mercato degli store di settore, elettronica, articoli sportivi, cura della casa e quant’altro, abbiamo potuto constatare come di fatto la situazione sia cambiata.

Non dimentichiamo, inoltre, Comuni, Regioni, Ministeri, Inps, Agenzia delle entrate, corpi armati, vigili urbani. Qualsiasi contesto, per farla breve ha messo a disposizione ai vari candidati una enorme mole di possibilità spesso accessibili anche senza esperienze specifiche in quel settore o magari con titoli di studio di base. Opportunità imperdibili, insomma.

Lavorare in banca? Da oggi è più facile, basta il diploma: le posizioni aperte

L’ultima interessante serie di proposte arriva direttamente dal settore bancario, nello specifico dal Gruppo Intesa San Paolo. Stiamo parlando di una delle realtà più prestigiose non solo del panorama nazionale ma anche, senza alcuni dubbio, di quello internazionale. Le posizioni da coprire, potenzialmente, sono al momento davvero svariate, in vari ambiti.

Le figure al momento ricercate sono, di fatto, le seguenti: Junior Software Engineer, Junior IT Control Manager, IT Program & Project Manager, Junior Functional Analyst, CRO – Enterprise Risk Management, Junior Database Administrator, Software Engineer iOS, Software Engineer, IT Solution Architect, Junior IT Cloud Solution Analyst. I possibili ambiti sono Crediti, Finanza, Operation, Risorse Umane e Organizzazione, IT Risk Management, Compliance, Audit, Legal. I requisiti di selezione variano in base alla stessa natura delle posizioni ricercate.

Gruppo Intesa Sanpaolo, oggi, cosi come anticipato vol dire fare riferimento a uno dei principali gruppi bancari in Europa. Leader 13,6 milioni di clienti grazie e una rete di oltre 3.600 sportelli su tutto il territorio nazionale. All’estero, inoltre, una presenza più che mai autorevole, con 950 sportelli e 7,1 milioni di clienti, incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in ben 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa.

Una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in ben 25 Paesi, dal Medio Oriente al Nord Africa. Parliamo insomma di quei posti dove oggi è particolarmente marcata la presenza di imprese italiane. Una realtà consolidata insomma, alla ricerca di nuove figure professionali da aggiungere alle già affermate posizioni preesistenti. Una opportunità insomma da non perdere per quanti interessati a scoprire un nuovo contesto lavorativo, affidabile e prestigioso. Il sito dello stesso gruppo fornirà tutti i dettagli, inoltre, per le eventuali selezioni rispetto ai vari profili professionali ricercati.