Nuovo bonus decoder 2023: arriva direttamente a casa, è gratis!

A partire dal 21 dicembre è avvenuto lo switch off dei canali, ma per fortuna è disponibile il nuovo bonus decoder 2023.

Alla fine del 2022, è avvenuto lo switch off dei canali e si è passati alla nuova televisione digitale. A partire dal 21 dicembre, dunque, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali sono visibili solo se si è in possesso di un televisore o di un decoder che è in grado di supportare l’alta definizione.

I televisori che non sono compatibili dovranno essere associati ad un decoder tv. In alternative, è possibile sostituire il dispositivo con uno di ultima generazione.

In previsione delle spese che i cittadini avrebbero dovuto affrontare, a causa dello switch off dei canali, la Legge di bilancio 2022 aveva previsto lo stanziamento di fondi. Questi sono stati erogati sotto forma di bonus TV, che è stato rifinanziato con ulteriori 68 milioni di euro.

Ma il governo Draghi ha previsto anche un bonus decoder 2023 che permette di ottenere un contributo economico, per l’acquisto di un dispositivo da associare al televisore di casa.

Nuovo bonus decoder 2023: di cosa si tratta

Il nuovo bonus decoder 2023 è una misura economica voluta dal governo Draghi e ha lo scopo di offrire un contributo a coloro che devono acquistare un dispositivo per poter continuare a vedere i canali in alta definizione.

Si tratta di un’agevolazione nata dalla convenzione tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy e Poste Italiane. La misura sarà operativa fino all’11 aprile 2023, fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione.

Per poter accedere al nuovo bonus decoder 2023 è necessario essere in possesso di specifici requisiti. In particolare, occorre avere età pari o superiore a 70 anni e una pensione non superiore a €20.000. Inoltre, per accedere al beneficio economico è necessario essere titolari di canone RAI in regola con i pagamenti.

Come ottenere il bonus

Per ottenere il nuovo bonus decoder 2023 è necessario presentare un’apposita domanda. In questo modo, i soggetti che ne hanno diritto avranno la possibilità di ricevere il dispositivo direttamente al proprio domicilio.

Per effettuare la richiesta sono disponibili tre diversi canali:

Numero verde 800 776 883, disponibile da lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00, festivi esclusi.

Recandosi in uno dei 13mila uffici postali dislocati su tutto il territorio nazionale.

Effettuando la richiesta online, accedendo all’apposito form e inserendo il proprio codice fiscale e il numero della propria tessera sanitaria.

Non è possibile usufruire della consegna gratuita a domicilio del decoder TV, qualora il cittadino non sia in possesso dei requisiti sopracitati. Inoltre, non è possibile accedere nuovamente al bonus, se si è già usufruito del beneficio o del bonus TV 2022.

Tuttavia, il nuovo bonus decoder 2023 è cumulabile con il bonus rottamazione TV. Quest’ultimo prevede l’erogazione di un importo pari a €50, con lo scopo di offrire un sostegno economico ai cittadini che intendono sostituire un vecchio televisore con uno di ultima generazione. In questo caso, è necessario che il cittadino rottami il vecchio televisore di cui si vuole disfare.

Dopo aver verificato i requisiti del richiedente, Poste Italiane si occupa personalmente di consegnare il decoder al domicilio del cittadino.

Se il cittadino non è in grado di far funzionare il dispositivo è possibile rivolgersi ad una persona di fiducia oppure richiedere assistenza telefonica per l’installazione e la configurazione del decoder. L’assistenza telefonica è disponibile allo stesso numero verde con il quale è possibile effettuare la richiesta.