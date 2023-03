Investire 10 mila euro senza rischi: chi vuol diventare ricco improvvisamente?

Investire 10 mila euro senza il rischio di perdere il capitale è possibile grazie a Poste Italiane. Occasione unica a costo zero.

Lasciare i soldi fermi sul conto corrente non è consigliabile soprattutto in un periodo di inflazione alle stelle.

Tutelare i propri risparmi dall’inflazione dovrebbe essere una priorità per ogni cittadino. Molte persone pensano che il conto corrente sia il luogo più sicuro per proteggere i soldi ma non è così. Con il costo della vita attuale il potere d’acquisto dei risparmi diminuisce sempre più. Inoltre ci sono le spese di gestione da sostenere, l’imposta di bolla da pagare sopra un certo importo e così via. Meglio pensare ad un investimento per far crescere le somme di denaro ma senza alcun rischio di perdita del capitale.

Se i grandi investitori azzardano con il trading online, i piccoli risparmiatori viaggiano sicuri scegliendo gli strumenti di risparmio di Poste Italiane. Parliamo dei Buoni Fruttiferi Postali e dei Libretti di risparmio. Garantiti dallo Stato Italiano, entrambi i prodotti sono apprezzati da un numero sempre maggiore di contribuenti.

Investire 10 mila euro in Buoni Postali

I Buoni Postali non hanno costi di apertura né di gestione, godono della tassazione agevolata del 12,50% e sono flessibili consentendo il rimborso in qualsiasi momento. Poste Italiane propone ai clienti dieci tipologie di Buoni differenti in cui investire 10 mila euro. Ve ne proporremo alcuni tra quelli con i rendimenti più alti.

Buono 4×4

Iniziamo dal Buono con durata 16 anni caratterizzato da investimenti fissi e crescenti. Si può rimborsare in ogni momento con riconoscimento degli interessi maturati dopo 4, 8 e 12 anni. Il rendimento annuo lordo alla scadenza è del 3,00%. Significa che alla scadenza si recupereranno 15.291,18 euro.

Buono ordinario

Con durata massima di 20 anni, interessi riconosciuti ogni due mesi trascorso il primo anno dalla sottoscrizione e rendimento del 2,00%, sottoscrivendo oggi un Buono ordinario investendo 10 mila euro si recupereranno nel 2043 15.585,03 euro.

Buono 3×2

Volendo optare per un investimento nel breve-medio termine, la soluzione per tutti più remunerativa sarebbe il Buono 3×2. Passati i sei anni dalla sottoscrizione con un rendimento del 2,00% annuo lordo i diecimila euro saranno diventati 11.103,92 euro.

Libretti Postali dalla massima convenienza

Poste Italiane propone quattro tipologie di Libretti Postali ossia strumenti di risparmio garantiti dallo Stato Italiane, privi di costi di apertura e gestione. Consentono di versare e prelevare negli Uffici Postali, controllare saldo e movimenti direttamente online, vincolare somme di denaro, sottoscrivere i Buoni Postali precedentemente presentati.

Il vantaggio rispetto ad un tradizionale conto corrente sta nel tasso di interesse applicato, più alto di quello applicato per le somme libere da vincoli. Il Libretto più conveniente per investire 10 mila euro è Super Smart, dedicato ai titolari di un Libretto Smart. Prevede un tasso annuo lordo del 3,00%.