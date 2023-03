Buoni fruttiferi postali, rendimenti magici: quanto si guadagna investendo 4.500 euro

Attenti ai magici rendimenti dei buoni fruttiferi postali! Quanto si ottiene alla scadenza investendo 4.500 euro? Ecco come funziona.

Tra gli strumenti di investimento e risparmio più apprezzati e utilizzati, sono in tanti a chiedersi quanto è possibile ottenere alla scadenza investendo 4.500 euro in buoni fruttiferi postali. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sempre più persone, complice la crisi economica in atto, riscontrano purtroppo delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese. A pesare maggiormente sul budget famigliare è, indubbiamente, l’aumento dei prezzi che riduce il nostro potere di acquisto. Un contesto difficile, quello in cui viviamo, in cui non stupisce il fatto che siano in tanti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

Proprio in tale ambita abbiamo già visto come lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente può rivelarsi spesso controproducente per via dei costi e dei rischi derivanti. Per questo motivo la soluzione più opportuna potrebbe essere quella di investire in buoni fruttiferi postali, in modo tale da far fruttare i propri soldi. Ma quanto è possibile ottenere investendo 4.500 euro? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Buoni fruttiferi postali, quanto si guadagna investendo 4.500 euro: cifre inaspettate

Sono in tanti a chiedersi quanto si ottiene alla scadenza investendo 4.500 euro in buoni fruttiferi postali. Ebbene, proprio in tale ambito è bene ricordare che l’importo riconosciuto risulta differente in base al tipo di buono in cui si decide di investire. Entrando nei dettagli, ad esempio, così come si evince da Informazione Oggi, se si decide di optare per soluzioni di investimento di breve – medio periodo, allora si consiglia di utilizzare un Buono 3×2 che consente di ottenere un rimborso a scadenza pari a 4.996,76 euro.

Se, invece, si decide di investire in un Buono 4 Anni Risparmio Semplice, allora alla scadenza verrà riconosciuto un rimborso pari a 4.908,77 euro. Il Buono 3 anni Plus garantisce un rimborso a scadenza pari a 4.679,86 euro, mentre il Buono Rinnova offre la possibilità di avere un valore di rimborso a scadenza pari a 5.332,96 euro. Da non dimenticare, poi, il Buono Soluzione Eredità, che consente invece di portare a casa 4.994,19 euro.

Buoni fruttiferi postali, quanto si guadagna investendo 4.500 euro nel medio – lungo termine

Le persone che vogliono effettuare investimenti nel lungo periodo, invece, possono optare per un Buono 4×4 che consente di portare a casa un valore di rimborso a scadenza pari a 6.881,03 euro. Il Buono 3×4, invece, consente di avere un rimborso pari a 5.858 euro. Da non dimenticare il Buono ordinario in grado di offrire un valore di rimborso a scadenza pari a 7.013,32 euro.

In caso di dubbio, comunque, si invita a consultare il simulatore disponibile sul sito di Poste Italiane. Si tratta, è bene ricordare, di uno strumento senz’ombra di dubbio molto utile perché consente di sapere in anticipo a quanto potrebbero ammontare i possibili guadagni derivanti dagli investimenti in buoni fruttiferi postali.