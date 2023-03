Dalla carta acquisti al bonus bollette, le agevolazioni riservate a chi non è più… giovanissimo

A partire dalla carta acquisti fino ad arrivare al bonus bollette, ecco le agevolazioni a cui si ha diritto a partire da questa età.

Spesa settimanale, istruzione dei figli, regali ai nipoti, abbigliamento, caro carburante, bollette delle utenze domestiche e tanto altro ancora. Sono davvero tanti i costi da dover puntualmente sostenere e che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. Se tutto questo non bastasse, l’aumento dei prezzi degli ultimi mesi riduce il nostro potere di acquisto, andando a peggiorare la nostra situazione finanziaria.

Un contesto complicato, quello in cui ci ritroviamo a vivere, con un numero crescente di famiglie che non riesce ad arrivare alla fine del mese. Fortunatamente in tale ambito giungono buone notizie per coloro molti contribuenti. Questo perché, a partire da una determinata età, hanno diritto a diversi sconti e bonus. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Dalla carta acquisti al bonus bollette, le agevolazioni a cui hanno diritto gli over 70: ecco di quali si tratta

Buone notizie per le persone che hanno più di 70 anni, perché hanno diritto a diverse agevolazioni. Ma di quali si tratta? Ebbene, tra le misure disponibili si annoverano le seguenti: