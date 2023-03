Continua a destare preoccupazione l’aumento delle rate dei mutui nel corso del 2023. Ecco come comportarsi.

Non solo carburante e alimentazione, anche le rate dei mutui stanno registrando nell’anno in corso un aumento dei prezzi non indifferente. Per questo motivo, onde evitare ulteriori inconvenienti, è bene sapere come fare a limitare i danni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Un periodo storico particolarmente complesso, quello in cui ci ritroviamo a vivere, segnato da tutta una serie di eventi negativi, come ad esempio l’aumento generale dei prezzi. Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese e per questo motivo è più che normale che siano in tanti a volgere un occhio di riguardo al mondo dei mutui.

Proprio le rate del mutuo, infatti, sono di recente finite al centro dell’interesse per via di un preoccupante aumento, causato da un cambiamento dei tassi di interessi, che finisce per ridurre il potere di acquisto. Da qui la volontà, oltre che necessità, di sapere come comportarsi al fine di contenere i danni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Mutuo, preoccupante aumento delle rate nel 2023, come comportarsi: tutto quello che c’è da sapere

Nell’arco di soli quattordici mesi si è registrato un aumento delle rate dei mutui pari al +52%. Un dato non di certo irrilevante, che contribuisce a ridurre il potere di acquisto delle famiglie interessate. Quest’ultime, infatti, si ritrovano a dover fare i conti un rincaro medio sulla rata pari a circa 237 euro.

Se tutto questo non bastasse, la situazione non è delle migliori nemmeno per quanto concerne coloro che aspirano ad avere un mutuo. Rispetto all’anno scorso, infatti, a parità di rata è possibile ottenere un capitale più contenuto.

Ma come comportarsi per fronteggiare al meglio tale situazione? Ovviamente non vi è sfera magica. Come sottolineato dagli esperti di Facile.it, così come riportato da Il Giornale, infatti: “Per capire come cambieranno nella realtà le rate dei mutuatari bisognerà aspettare di vedere come si muoverà effettivamente l’Euribor“.

Intanto i soggetti interessati, per cercare di risparmiare, possono cercare di seguire la strada della surroga del mutuo presso un altro istituto che offre condizioni più vantaggiose. In alternativa è possibile richiedere, ove possibile, la rinegoziazione presso la propria banca.

Chi deve acquistare casa, invece, si consiglia di optare per un tasso fisso ed eventualmente chiedere una durata più lunga del mutuo. In questo modo è possibile beneficiare nell’immediato di una rata mensile dall’importo più basso.