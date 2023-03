Codice della Strada, attenti al nuovo obbligo: multe superiori a 3 mila euro a partire dal 21 marzo

Occhio al nuovo obbligo del Codice della Strada, in quanto c’è chi rischia, a partire dal prossimo 21 marzo, di dover fare i conti con sanzioni particolarmente pesanti.

Pesanti sanzioni in arrivo per chi non rispetta, a partire dal prossimo 21 marzo, questo nuovo obbligo del Codice della Strada. Ma di cosa si tratta e soprattutto chi rischia? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spesso sembra quasi che non ci facciamo caso, eppure l’auto si rivela essere utile in davvero moltissime circostanze. A partire dal posto di lavoro, passando per la scuola dei figli, fino ad arrivare al supermercato per fare la spesa, d’altronde, sono davvero molti i posti che raggiungiamo utilizzando proprio la nostra auto.

Data la sua importanza, pertanto, non crea stupore il fatto che destino sempre particolare interesse le novità inerenti proprio tale settore. Proprio in tale ambito, pertanto, è bene sapere che sono in arrivo pesanti multe per chi non rispetta, a partire dal prossimo 21 marzo, questo nuovo obbligo del Codice della Strada. Ma in cosa consiste e soprattutto chi rischia? Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito.

Codice della Strada, multe superiori a 3 mila euro a partire dal 21 marzo: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come sia importante prestare attenzione alle novità del Codice della strada in quanto vi sono alcuni errori che possono costare davvero molto caro. Sempre in tale ambito, pertanto, è bene sapere che sono in arrivo multe particolarmente pesanti per chi non rispetta, a partire dal prossimo 21 marzo, questo nuovo obbligo del Codice della Strada. Ma in cosa consiste e soprattutto chi rischia?

Ebbene, interesserà sapere che a partire dal prossimo 21 marzo scatta l’obbligo di iscrizione al REVE per le auto straniere che circolano in Italia per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni. Questo avviene anche nel caso in cui questi trenta giorni non siano continuativi.

Nel caso in cui non si rispetti tale obbligo, si rischiano multe particolarmente pesanti, fino a 3.588 euro. Il Reve, ovvero il Registro dei veicoli esteri, si presenta come un sistema di registrazione pubblico in grado di tenere traccia dei veicoli esteri che entrano ed escono nel Paese. Grazie a questo programma si intende migliorare la sicurezza stradale e contrastare il traffico di mezzi rubati.

Entrando nei dettagli, l’obbligo di iscrizione deve essere rispettato entro 60 giorni dall’acquisto di un mezzo immatricolato all’estero. Questo vale anche per il semplice noleggio a pagamento o a titolo gratuito. Fanno eccezione Polizia e forze armate in servizio all’estero, ma anche coloro che abitano a Campione d’Italia e le persone con residenza italiana da almeno 60 giorni che guidano un mezzo di San Marino.