WhatsApp, vi sveliamo un trucchetto che in pochissimi conoscono!

Siamo pronti per svelare un nuovo trucchetto di WhatsApp che va ad ampliare il numero di funzionalità fruibili sull’applicazione.

L’app di messaggistica più utilizzata dagli italiani non smette mai di stupire. Periodicamente incrementa i servizi e le funzionalità.

Ogni aggiornamento dell’applicazione di messaggistica più amata dagli italiani regala nuovi spunti agli utenti per rendere l’esperienza ancora più completa. Le novità sono talmente tante e continue che alcune possono sfuggire! Ma si potrà sempre recuperare il tempo perduto una volta scoperto il nuovo trucchetto WhatsApp. Dopo gli avatar, i sondaggi, il menu segreto, c’è una nuova funzionalità da conoscere raggiungibile semplicemente cliccando i tre puntini. Si aprirà un nuovo mondo per gli utenti, una feature inedita. Incredibile come i programmatori dell’app riescono a trovare sempre nuovi escamotage per stupire i fruitori. Più che un piacere è un dovere dato che la concorrenza è agguerrita e pronta a togliere proseliti a WhatsApp. E dopo le reaction ai messaggi, le foto visualizzabili una sola volta, i vocali da ascoltare a velocità doppia arriva un altro trucchetto rivoluzionario.

WhatsApp e l’ultimo trucchetto da conoscere

Sapevate che è possibile cambiare colore all’applicazione? Basterà cliccare sui tre pallini nel menù dell’applicazione. In caso di dispositivo Android sarà necessario aprire l’app, entrare su Impostazioni, andare sulla sezione chat per poi cliccare “Tema” e “Scegli Tema”. A questo punto basterà selezionare quello preferito tra chiaro o scuro e cliccare “Ok” per confermare la modifica.

Avendo un dispositivo iPhone, invece, occorrerà effettuare la procedura direttamente sul sistema operativo e si potrà svolgere una sola volta su iOs 13. Una volta entrati nelle impostazioni occorrerà entrare nella Libreria di WhatsApp, cliccare su “Schermo e luminosità” per poi selezionare “Chiaro” oppure “Scuro”. La levetta su ON significherà che lo smartphone riporterà il tema chiaro o scuro.

Come cambiare il tema da computer

Il tema di WhatsApp può essere modificato in chiaro o scuro anche da computer. La procedura è analoga e prevede di recarsi inizialmente nel menù “Impostazioni”. Gli utenti devono sapere, però, che alcuni device supportano la dark mode come impostazione predefinita.

Conosciute le modalità per cambiare colore dell’applicazione di messaggistica non rimane altro che provare i temi per decidere quale è il vostro preferito.