Whatsapp nasconde un menu segreto, come vederlo e a cosa serve: il trucco che non ti aspetti

Occhio a Whatsapp, in pochi sanno che nasconde un menu segreto. Ma a cosa serve e come vederlo? Ecco il trucco che non ti aspetti.

Tra le applicazioni più conosciute e apprezzate, in pochi sanno che Whatsapp nasconde un menu segreto che permette di accedere a tutta una serie di funzioni davvero molto utili. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalle telefonate fino ad arrivare ai social network e alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono davvero tanti i servizi a nostra disposizione, grazie ai quali poter comunicare con amici, parenti e aziende in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi angolo del pianeta.

Tra quelli più utilizzati si annovera senz’ombra di dubbio Whatsapp. Proprio soffermandosi su quest’ultimo abbiamo già avuto visto come grazie ad un semplice trucco sia possibile trasformare i messaggi vocali in testo. Sempre in tal ambito, inoltre, interesserà sapere che questa app nasconde un menu segreto.

Quest’ultimo offre la possibilità di accedere a tutta una serie di funzioni in modo facile e veloce. Ma in cosa consiste e soprattutto come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Whatsapp nasconde un menu segreto, come vederlo e a cosa serve: tutto quello che c’è da sapere

In pochi lo sanno, ma Whatsapp presenta un menu segreto che permette di accedere, in modo facile e veloce, a tantissime funzioni. Ma come fare per sfruttare tale opportunità? Ebbene, bisogna sapere che tale menu si presenta come un elenco di utili scorciatoie, grazie alle quali poter effettuare diverse azioni rapide.

Tra queste, ad esempio, si annoverano la fotocamera oppure l’avvio di una nuova conversazione. Per poter accedere a tale menu segreto non bisogna fare altro che assicurarsi di aver effettuato l’ultimo aggiornamento dell’app in questione. A questo punto si deve tener premuta l’icona dell’app di messaggistica istantanea e attendere qualche secondo, finché non appare il menu poc’anzi citato.

Una funzione, quest’ultima, che risulta valida per dispositivi sia Android che iOs. Soffermandosi sui dispositivi iOs, ad esempio, in genere il menu segreto permette di eliminare e condivide l’app, modificare la schermata iniziare, avviare una nuova chat, ma anche la fotocamera, fare una ricerca oppure condividere un contatto tramite codice QR.

Se, invece, si dispone di un dispositivo Android, in genere grazie al menu segreto è possibile eliminare l’app, ottenere informazioni, creare widget, modificare la schermata iniziale, avviare la fotocamera e accedere alle ultime chat. A prescindere dal tipo di dispositivo, quindi, è sempre possibile accedere al menu segreto di Whatsapp e beneficiare delle varie funzioni messe a disposizione.