Mutuo, scenario da incubo: quante famiglie non riescono più a pagarlo

Scenario da incubo per molte famiglie italiane che riscontrano, purtroppo, delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. Ecco cosa sta succedendo.

Un periodo storico particolarmente complesso, quello in cui stiamo vivendo, che vede sempre più persone riscontrare serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese e, pertanto, anche a pagare il mutuo di casa. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni sono stati segnati, e continuano ad essere segnati, da tutta una serie di fattori negativi, come ad esempio il preoccupante aumento generale dei prezzi. Sempre più persone riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese e per questo motivo è più che normale che siano in molti a volgere un occhio di riguardo alle rate del mutuo.

Proprio quest’ultime, d’altronde, pesano ogni mese sul bilancio dei nuclei famigliari interessati. A tal proposito abbiamo già visto come siano in molti a richiedere, ove possibile, il congelamento delle rate di mutui e prestiti. Sempre in questo ambito, inoltre, non passano inosservate le ultime stime, in base alle quali una famiglia su quattro non riesce a pagare. Ecco cosa sta succedendo.

Mutuo, una famiglia su quattro non riesce a pagare: tutto quello che c’è da sapere

Il periodo storico in cui stiamo vivendo non è di certo dei migliori e le ultime stime non sono a loro volta confortanti. Stando agli ultimi dati, infatti, sempre più famiglie riscontrano purtroppo delle serie difficoltà nel riuscire a pagare le rate del mutuo a causa della crisi economica in atto.

Entrando nei dettagli una famiglia su quattro ha il timore di riscontrare delle serie difficoltà a pagare regolarmente il mutuo il prossimo anno. Tre famiglie su dieci, invece, hanno paure di non riuscire addirittura ad arrivare alla fine del mese. A peggiorare la situazione la presenza di altre spese da pagare che, a loro volta, pesano sulle tasche dei cittadini.

Basti pensare alle eventuali rate di finanziamento per l’acquisto di elettrodomestici, mobili o auto. Una somma di spese che rende sempre più difficile riuscire a mettere da parte qualche euro, con le famiglie interessate che temono di non avere soldi a disposizione in caso di effettiva necessità.