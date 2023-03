Dal cibo scaduto fino ad arrivare a “pasta e patate” senza patate, cosa mangiano i nostri figli a scuola?

L’alimentazione è senz’ombra di dubbio una componente importante nella vita di ognuno di noi. Per questo motivo è importante prestare sempre la massima attenzione, anche a scuola. Ma cosa mangiano i nostri figli a mensa? La verità, in alcuni casi, è purtroppo sconcertante.

Come afferma Daniel Pennac: “Tutto il male che si dice della scuola fa dimenticare il numero di bambini che ha salvato dalle tare, dai pregiudizi, dall’ottusità, dall’ignoranza, dalla stupidità, dalla cupidigia, dall’immobilità o dal fatalismo delle famiglie”. La scuola dell’obbligo, in effetti, ha aiutato ad aumentare il numero di persone istruite.

Non mancano, però, le note negative. A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto come siano molti i genitori a chiedersi come mai, nonostante l’istruzione obbligatoria sia gratuita, fin dalle elementari bisogna portare da casa la carta igienica, il sapone, le risme di carta per le fotocopie e altro materiale di cancelleria.

Se tutto questo non bastasse, a destare particolare preoccupazione è l’alimentazione. Proprio le mense scolastiche, infatti, finiscono spesso al centro delle critiche, con bimbi e genitori che si lamentano del cibo fornito. Ma cosa mangiano i nostri figli a scuola? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Scuola, dal cibo scaduto alle patate fantasma: cosa mangiano i nostri figli? Verità sconcertante

Come riportato dall’Agi, i carabinieri del Nas hanno effettuato dei controlli presso le mense scolastiche di diversi istituti italiani. Controlli che hanno portato a dei risultati davvero sconcertanti. Presso un’istituto paritario di Bergamo, ad esempio, hanno trovato della pasta fresca e farina scadute da oltre un anno.

A Treviso sono stati sequestrati 40 kg di carne, ortofrutta e latte, in parte scaduti e in parte conservati in confezioni anonime. Ma non solo, presso una scuola di Potenza il bagno della palestra è stato trasformato in deposito stoviglie ed utensili da cucina. Agli alunni di un istituto in provincia di Caserta è stata servita della “pasta e patate” senza patate.

Queste sono solo alcune delle irregolarità riscontrante dai Nas facendo dei controlli presso le mense scolastiche. Tra le altre si annoverano in molti casi condizioni igieniche carenti, ma anche presenza di muffe e cibo privo di indicazione di provenienza. Uno scenario terrificante quello scoperto dai Nas, che porta inevitabilmente a porre l’attenzione su un tema particolarmente importante come la mensa dei bambini a scuola.

Ovviamente non si può fare di tutta l’erba un fascio. Non tutte le scuole, infatti, presentano questi problemi. Anzi, sono molti gli istituti che fortunatamente prestano particolarmente attenzione a questo aspetto. Tuttavia non ci si deve accontentare. Si tratta, d’altronde, della salute e del benessere dei nostri figli. Per questo motivo è fondamentale che tutte le scuole siano in grado di garantire del buon cibo e rispettare le norme igieniche.