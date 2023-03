Va in pensione e compra un Gratta e vinci: il sogno di una vita si avvera

La vincita dei sogni, quella che cambia la vita e di colpo ne fa tutt’altro. Quello che è successo a questa donna ha davvero dell’incredibile.

Il tutto prende forma cosi all’improvviso, qualcosa di davvero incredibile, inaspettato. Prendiamo sempre più spesso, da cittadini, la possibilità di affidarci alla fortuna per provare a risolvere tutti i problemi che generalmente riguardano la nostra vita. Il tutto è un classico, è quasi sempre stato cosi. Di questi tempi, poi, il tutto sembra essersi acutizzato grazie alla spiacevole evenienza della crisi. Qualcosa che mai avremmo immaginato di vivere.

Gli ultimi mesi, per quel che riguarda la situazione nel nostro paese danno più che mai la cifra di ciò che caratterizza questo momento, la crisi, più che mai sfrontata e il dato che riguarda i cittadini, più che mai concentrati, disposti a rischiare il tutto per tutto al gioco. Una fase, certo, molto delicata, in cui la speranza diventa l’unica arma in mano a chi oggi di certo non vive al massimo, sognando di svoltare, finalmente. Diventare di colpo ricchi, il sogno, insomma.

I soldi non fanno la felicità, certo, ma infatti non è la felicità ad essere ricercata ma quella serenità che si fatica anche soltanto a cercare. Parliamo di un momento storico, quello attuale, in cui è diventato difficile anche solo programmare la spesa quotidiana. Tutto, ogni cosa è vistosamente aumentata di prezzo. Qualsiasi articolo, qualsiasi prodotto. Alimenti, dunque, ma anche carburanti. Benzina, diesel, gas, metano, davvero tutti. E le bollette? Raddoppiate in poco meno di un anno.

Di questi tempi, la consuetudine, il quotidiano, verde la maggior parte dei cittadini impegnati a fare i conti ogni mese con il bilancio familiare. La speranza, insomma è tutta nel gioco. Pensiamo al nostro paese, immaginiamo quali possano essere i giochi preferiti, i concorsi maggiormente sfruttati, in un certo senso. Semplice, Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. I numeri, un settore specifico, un elemento sul quale scommettere, nei primi due casi.

Nel terzo invece la giocata istantanea, quella che allì’istante, per l’appunta di conferma o meno l’essere diventato ricco. Giocare in ogni momento, ovunque. In questo caso, certo, il rischio che il tutto diventi più di un semplice sfizio è davvero alto. In questi casi il tutto deve sempre essere trattato e gestito con la massima moderazione, per non rischiare di peggiorare ulteriormente le cose. Il traguardo insomma da tagliare, a suon di super vincita.

Pensiamo a quello che è successo nelle ultime settimane in Italia. Il super jackpot da ben 371 milioni di euro assegnato, finalmente a novanta diverso giocatori, almeno novanta, certo. Un sistema, venduto in ogni parte d’Italia, concepito direttamente da Sisal che grazie a un investimento minimo, soltanto 5 euro, ha consentito ai fortunata in questione di vincere ben 4 milioni di euro. La vincita, senza alcun dubbio più democratica di sempre.

Mai nel nostro paese, inoltre si era vista una cifra del genere associata a un concorso a premi. Il record precedente, fissato nel “lontano” 2019, aveva visto Lodi, in Lombardia, come luogo dei sogni. Una giocata minima, in quell’occasione, per un jackpot da ben 209 milioni di euro. L’ultima vincita prima del record assoluto invece era arrivata nel maggio 2021 a Montappone in provincia di Fermo. In quel caso al fortunato giocatore la bellezza di 156 milioni di euro.

Gratta e vinci, il sogno arriva in pensione: quasi 4 milioni di euro conquistati all’istante

L’incredibile vicenda arriva direttamente dallo Stato americano della Virginia, dove una donna, ha vinto la bellezza di 5 milioni di dollari grazie alla classica lotteria istantanea. Un Gratta e vinci del concorso Extravaganza acquistato in un negozio 7-Eleven a Chesapeake. e ha scoperto di aver vinto il primo premio del gioco. La reazione della donna, dopo aver grattato il biglietto fortunato è stato di pura incredulità.

“Sono emozionata, felice, scioccata, stordita, ma mi sento benissimo!” ha raccontato la protagonista alla Virginia Lottery nel momento in cui si è recata presso gli uffici dell’ente per richiedere il suo premio. Eunice Sample, ex insegnante ormai in pensione, ha scelto di incassare la cifra immediata di 3 milioni di dollari circa, al posto dei 5 milioni versati periodicamente nel corso dei prossimi anni. Al negozio che ha venduto il biglietto vincente, inoltre, un bonus da ben 10mila dollari.

Da ricordare, inoltre che tutti i profitti della Virginia Lottery vanno direttamente all’istruzione dello stato americano. Un momento magico, insomma, di quelli irripetibili. Anche nel nostro paese, proprio il Gratta e vinci sta regalando una soddisfazione dopo l’altra. Sei vincite, tutte caratterizzate da importi abbastanza imponenti, soltanto negli ultimi giorni. Il momento insomma è più che mai propizio. Andiamo a vedere dove si è vinto:

500.000 euro ad Albenga in provincia di Savona, Liguria con il biglietto “Il Miliardario”

500.000 euro a Tremestieri Etneo in provincia di Catania, Sicilia con il biglietto “Il Miliardario”

500.000 euro a San Martino in Strada , in provincia di Lodi, Lombardia con il biglietto “Il Miliardario”

, in provincia di Lodi, Lombardia con il biglietto “Il Miliardario” 500.000 euro a Cesano Boscone, in provincia di Milano, Lombardia con il biglietto “Numerissimi”

500.000 euro a Piacenza D’Adige, in provincia di Padova, Veneto con il biglietto “Numerissimi”

500.000 a Fara in Sabina, in provincia di Rieti, Lazio con il biglietto “Nuovo 20X”.

Momento magico, insomma, senza dubbio alcuno. Gli italiani e non solo loro ci credono. In questa fase la fortuna potrebbe risolvere ogni cosa. Molto difficile, certo, ma non impossibile. Da un momento all’altro, all’improvviso ci si potrebbe trovare proprio come la signora Eunice Sample, milionaria senza quasi nemmeno essersene davvero resa conto.