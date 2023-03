Scatta l’allarme ragno violino in Italia, che si rivela essere uno dei più velenosi nel nostro Paese. Ecco come comportarsi se ne incontri uno.

Conosciuto anche come Loxosceles reclusa, il ragno violino è considerato uno dei più velenosi in Italia. Proprio per questo motivo, onde evitare spiacevoli inconvenienti, è bene sapere come comportarsi se ne incontriamo uno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La primavera è alle porte e con essa ci accingiamo a trascorrere dei giorni all’insegna del relax, mentre si viene baciati dal sole. Allo stesso tempo non mancano piccoli inconvenienti tipici di questo periodo, a cui è bene prestare particolare attenzione. A tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere come grazie a questa pianta è possibile allontanare la maggior parte degli insetti fastidiosi in un solo colpo.

Sempre in tale ambito, inoltre, si invita a non sottovalutare le possibile conseguenze nel caso in cui dovessimo incontrare un ragno violino. Considerato tra i più velenosi d’Italia, come bisogna comportarsi in sua presenza? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Italia, allarme ragno violino, come comportarsi se ne incontri uno: tutto quello che c’è da sapere

Ragno particolarmente pericoloso per la salute dell’uomo, un morso del ragno violino può portare ad una reazione locale e alla formazione di un’ulcera. Ma non solo, nei casi più gravi può causare sintomi quali febbre, mal di testa, nausea e vomito. Situazioni indubbiamente poco piacevoli in cui è opportuno, oltre che fondamentale, richiedere l’intervento di un medico.

In questo modo è possibile evitare di dover fare i conti con conseguenze particolarmente gravi. Davvero molto piccolo, tanto da essere difficile riuscire ad individuarlo, in genere questo tipo di ragno si rifugia in luoghi poco frequentati e bui. Ne sono un chiaro esempio scatole, armadi e i vari angoli della casa.

Per cercare di evitare che entri in casa, pertanto, è fondamentale tenere sempre d’occhio l‘igiene e l’ordine della casa. A tal fine è importante, soprattutto, evitare di dover accumulare oggetti in alcune zone della propria abitazione. Questo perché potrebbero trasformarsi in una sorta di habitat favorevole, in grado di favorire la diffusione di questi ragni.