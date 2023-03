Benzinaio, quanto guadagna? Le cifre che non ti aspetti

Alle prese con accise e aumento dei prezzi, quanto guadagna un benzinaio? Svelate le cifre che non ti aspetti.

La figura del benzinaio ha da sempre destato particolare fascino, soprattutto nei più piccoli. Non crea stupore pertanto il fatto che siano in tanti a chiedersi a quanto ammontino i guadagni di chi svolge questo lavoro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalla spesa settimanale, passando per le tasse fino ad arrivare all’aumento dei prezzi, sono tanti purtroppo i fattori che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. Sempre più persone riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese e per questo motivo prestano maggior attenzione al mondo del risparmio.

In tale ambito abbiamo già visto come per contrastare il caro carburante può rivelarsi utile sapere quali siano i distributori in grado di proporre prezzi più bassi di altri. A proposito di carburante, inoltre, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il guadagno di un benzinaio, a netto delle varie voci, quali accise e inflazione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Benzinaio, tra accise e inflazione quanto guadagna? Le informazioni disponibili

Come ben noto sono diverse le voci che compongono il prezzo del carburante. Tra queste si annoverano accise, inflazione e anche il guadagno del benzinaio. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il compenso di chi svolge tale attività.

Ovviamente non è possibile stabilire a priori quanto guadagni un benzinaio, tuttavia può interessare sapere cosa dicono le stime. Entrando nei dettagli un dipendente presso un distributore di benzina alle prime armi porta a casa circa 850 euro. Dopo qualche anno di esperienza lo stipendio può arrivare a quota 1.500 euro al mese.

Mediamente, pertanto, è possibile stimare che lo stipendio mensile di un benzinaio oscilla tra 1.200 e 1.500 euro. Per quanto concerne i benzinai proprietari, invece, si stima che il suo guadagno su un litro di benzina è pari a circa il 10% del prezzo. Come già detto, comunque, si tratta di stime. Non è possibile, infatti, stabilire a priori quanto guadagni ogni mese un benzinaio.