Rudy Zerbi è parente di un allievo di Amici? La foto sorprende tutti

Professore del programma Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi è parente di un allievo della scuola più conosciuta d’Italia? La foto non è passata inosservata.

Rudy Zerbi è uno dei professori del talent show targato Maria De Filippi. Particolarmente apprezzato e seguito, non è passata inosservata una foto da cui si nota una certa somiglianza con uno degli allievi di Amici. I due sono parenti? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Tra questi si annovera Amici di Maria De Filippi che da tantissimi anni attira l’interesse di una grande fetta di pubblico. Ebbene, proprio soffermandosi sul talent show, non è passata inosservata una foto da cui si nota una certa somiglianza di Rudy Zerbi con uno degli allievi di Amici. I due sono parenti? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Rudy Zerbi è parente di un allievo di Amici? Le informazioni disponibili

Qualche settimana fa Wax è finito al centro dell’attenzione per via di alcune parole poche carine nei confronti di Rudy Zerbi. In seguito i due hanno chiarito, con Arisa che ha mostrato una foto di Zerbi da giovane, sottolineando l’incredibile somiglianza con Wax. “Oddio! Oddio! Io sono più bello, ma è vero che c’è somiglianza!“, ha commentato l’allievo. Rudy Zerbi, dal suo canto, ha approfittato della situazione per sottolineare di non aver alcun problema con Wax. Entrando nei dettagli il professore di canto di Amici ha dichiarato:

“L’ho fatto con ironia, scherzando. Non ho niente contro Wax. Anzi, Wax, ti dico… So che ti hanno fatto vedere una foto clamorosamente io e te abbiamo tanti punti in comune di somiglianza… Non so se ha visto? Siamo due rossini e ci somigliavamo anche, non è una bella cosa per te…”. Una somiglianza che non è passata di certo inosservata, frutto della casualità. I due, infatti, non sono parenti.