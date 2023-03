Il gioco lo rende ricco ma il pensiero è per i suoi colleghi: incredibile scelta

Una vicenda davvero incredibile. Non è vero, allora che i soldi risolvono ogni cosa. In alcuni casi le storie prendono pieghe inaspettate.

In alcuni casi la vincita al gioco può dare vita a situazioni davvero impensabili. Si immagina nella maggior parte dei casi che il tutto possa in qualche modo portare a una radicale rivoluzione nella vita di qualunque vincitore. La realtà, invece, può essere un’altra. Immaginiamo per un attimo che al vincitore in questione non stiano a cuore soltanto i soldi, che certo fanno sempre comodo. Cosa succede in quei casi? La risposta è incredibile.

Di questi tempi la possibilità di dare alla propria vita una svolta assoluta è qualcosa che balena nella testa di milioni di cittadini. Nella maggior parte dei casi, se non nella totalità di questi ci si affida alla sorte, il destino insomma, la fortuna. Il gioco è in cima a quelle che sono le preferenze degli stesi giocatori, non solo nel nostro paese. La situazione si ripete ovunque.

Pensiamo per esempio a quanti, di questi tempi si vedono di fatto costretti a vivere una condizione di enorme sacrificio condizionati da quelle che sono le logiche di una crisi senza precedenti, almeno negli ultimi tempi. Di questi tempi, insomma, tutti cercano risposte nella fortuna, tutti guardano al domani speranzosi immaginandosi i prossimi vincitori del concorso di turno.

Nel nostro paese il podio dei concorsi preferiti è indubbiamente occupato dai concorsi del momento, quelli che più di tutti attirano i giocatori di tutto il paese. Pensiamo Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Da un lato la classica lotteria con i numeri da scovare, da immaginare, incastrare tra loro e piazzare con la scommessa potenzialmente vincente.

Dall’altro lato la vincita istantanea, quella che si può effettuare in qualsiasi momento. Il Gratta e vinci ormai può essere acquistato in ogni dove e di conseguenza giocato in ogni momento. Le soddisfazioni per i giocatori ormai arrivano di continuo. Basta vedere ciò che accade in Italia con numerosissime vincita da mezzo milione di euro conquistate nelle ultime settimane.

Chiaramente, poi, c’è il discorso Superenalotto. Il preferito per l’entità dei premi distribuiti, senza alcun dubbio. Pensiamo, per esempio all’ultima vincita di 371 milioni di euro. Record assoluto per quel che riguarda le vincite in Italia. In questo caso però la spartizione è stata più che mai democratica. Novanta giocate vincenti, grazie a un sistema Sisal giocato in tutto il paese, ognuna premiata con 4 milioni di euro. Un successo davvero incredibile.

Gratta e vinci, è ricco ma il pensiero è per i suoi colleghi: la decisione lascia tutti di stucco

La vicenda che arriva dalla Gran Bretagna ha davvero dell’incredibile. Una vincita davvero incredibile che arriva grazie a una straordinaria giocata alla lotteria. Il protagonista in questione, Luke Pittard, qualche anno fa era infatti riuscito a strappare l’incredibile somma di 1,3 milioni di euro alla lotteria. A questo punto il destino del nostro fortunato poteva in qualche modo apparire, positivamente segnato.

Quello che è successo dopo però, ha altrettanto dell’incredibile. L’uomo ha infatti deciso di riprendere il suo vecchio lavoro da McDonald’s perchè gli mancavano troppo i suoi vecchi colleghi. Stiamo parlando di un impiego da 7,5 euro all’ora. “Molti dei miei vecchi colleghi di McDonald’s sono venuti al mio matrimonio – ha dichiarato Luke – e sono rimasto in contatto con loro per tutto questo tempo, quindi ho pensato: Perché non tornare?”.

“Tutto per me stava diventando noioso – ha ribadito il fortunato giocatore ripetitivo e sono ingrassato. Non ho smesso di mangiare. Mi piace il lavoro. È meglio che stare a casa tutto il giorno. Alcune persone pensano che io non sia molto a posto con la testa. Ma dico a tutti che ci sono cose più importanti nella vita che avere soldi“. Una vicenda davvero incredibile, insomma. Chissà quanti al posto del nostro protagonista avrebbe fatto lo stesso.

Attestati di stima sono arrivati anche da parte del vecchio capo di Luke Puttard che lo ha reputato un ottimo membro di quella specifica squadra. “Sono contento che abbia avuto il tempo di godersi la sua vincita – ha dichiarato insomma il capo – però mi piace averlo qui, perché è come se non se ne fosse mai andato“. Tutto straordinario, non c’è che dire. Il destino sa essere davvero inaspettato, ma anche tutto il resto non scherza affatto.