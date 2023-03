Assegno unico, triplice pagamento a marzo 2023: inaspettato

Nel corso del mese di marzo molte famiglie potrebbero beneficiare di un triplice pagamento dell’assegno unico universale per figli a carico. Ecco cosa sta succedendo.

Occhio all’assegno unico universale per figli a carico, in quanto in molti potrebbero beneficiare di un triplice pagamento nel corso del terzo mese dell’anno. Ma per quale motivo? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’aumento del costo del carburante fino ad arrivare al caro energia, sono tanti, purtroppo, gli elementi che continuano a pesare sul nostro portafoglio. Un contesto difficile, quello in cui viviamo, che vede un numero crescente di persone avere delle serie difficoltà a sostenere le varie spese della vita quotidiana.

Non stupisce, pertanto, il fatto che siano in tanti ad attendere ogni mese con impazienza i vari pagamenti erogati dall’Istituto Nazionale della previdenza Sociale. Tra questi si annovera, ad esempio, l’assegno unico universale per figli a carico che potrebbe essere erogato, nel corso del mese di marzo, addirittura in tre tranche. Ecco cosa c’è da aspettarsi e il motivo.

Assegno unico, triplice pagamento a marzo 2023: ecco tutto quello che c’è da sapere

Nel corso dei primi giorni di marzo, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sta provvedendo a effettuare dei pagamenti dell’assegno unico, dal valore di poche decine di euro. Quest’ultimi fanno riferimento ad alcuni arretrati inerenti le precedenti mensilità.

In particolare è bene ricordare che l’Inps sta pagando le somme non precedentemente versate in seguito alla rivalutazione per l’inflazione oppure per l’applicazione della maggiorazione prevista dalla Legge di Bilancio a favore delle famiglie con figli piccoli o numerose.

Non si esclude inoltre la possibilità che vengano erogati, sempre a marzo 2023, i conguagli inerenti addirittura l’anno scorso. Verso la fine del mese, invece, l’Inps provvederà a un terzo pagamento, ovvero la tradizionale erogazione dell’assegno unico universale per figli a carico.

In caso di dubbio, comunque, si invita a consultare il Fascicolo Previdenziale disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. A tal fine è necessario effettuare l’accesso attraverso le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta effettuata tale operazione, è possibile accedere in modo facile e veloce alle varie informazioni inerenti il pagamento dei vari trattamenti erogati dall’istituto di previdenza.