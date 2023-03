TFS, quali sono gli interessi nell’anticipo? La simulazione è facilissima, ecco come fare

TFS, molti si chiedono se sia possibile effettuare in autonomia il calcolo del TFs che può spettare al momento della richiesta anticipata.

Il trattamento di fine servizio, è un finanziamento che permette ai contribuenti che decidono di utilizzarlo, di poter ottenere anticipatamente una parte della liquidazione che hanno maturato durante il loro rapporto di lavoro subordinato. Si tratta dunque di una possibilità che viene concessa ai lavoratori dipendenti, di poter utilizzare prima del raggiungimento della pensione di vecchiaia, una parte dell’indennità maturata.

Esistono infatti dei limiti alla cifra che è possibile richiedere in modo anticipato come TFS. Al momento la legge, prevede che si possa richiedere il trattamento di fine servizio per cifre non superiori ai 45 mila euro. Non possono invece richiedere il TFS, tutti i lavoratori che alla fine del loro servizio, non avranno maturato il diritto alla pensione. La prima cosa da fare, laddove si fosse interessati a richiedere questo anticipo TFS, è quella di interpellare l’INPS allo scopo do farsi certificare l’entità dell’importo che può essere erogato come anticipo. Dopo la presentazione della domanda, l’Istituto di Previdenza Sociale, è tenuto a rilasciare questa certificazione entro il termine massimo di novanta giorni dall’inoltro.

Tfs, cosa fare dopo l’accettazione della domanda da parte dell’INPS

Una volta effettuato questo primo passaggio, il contribuente dovrà a questo punto scegliere una banca che aderisca all’iniziativa. Non tutte infatti sono disposte a concedere questo prestito, ed esiste anzi una lista molto ristretta di istituti di credito che aderiscono. Nel momento in cui la banca accetta di completare la procedura e autorizzare il prestito, la somma dovuta sarà erogata dall’ente entro 15 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto il contratto.

I cittadini italiani, hanno al momento due possibilità per inoltrare richiesta sul TFS. Possono accedere al sito INPS e compilare la domanda di quantificazione del TFS, oppure effettuare la medesima domanda per il TFR.

Chi trovasse troppe difficoltà nel completare questa procura in autonomia, può rivolgersi al patronato territorialmente più vicino. Qui infatti ci sono dei consulenti preposti e specializzati sul tema, che hanno il compito di aiutare il contribuente a sbrigare correttamente questa pratica. Nel momento in cui si compila la richiesta, sono due le informazioni fondamentali da inserire. La prima naturalmente è l’istituto di credito che ha concesso il finanziamento che va indicato nel documento. La seconda riguarda invece la dichiarazione di aver già avuto accesso dall’Inps, alla pensione di vecchiaia, avendo dunque soddisfatto tutti i requisiti richiesti in tal senso.

Anticipo Tfs, ecco come fare la simulazione

Ma come si calcola il TFS? Si tratta di calcoli che possono anche fare i comuni cittadini o che necessitano di appositi simulatori? La prima cosa da capire è che il trattamento di fine servizio, vale circa l’80 per cento del reddito professionale lordo dichiarato in un anno. Ed è compresa nel calcolo anche la tredicesima mensilità. La cifra che si ottiene dopo questo passaggio, va poi moltiplicata per tutti gli anni in servizio del richiedente. Qui urge un importante specificazione. Se in uno degli anni in questione, la prestazione professionale non è stata continua ma ha comunque superato i sei mesi, lo stato lo intende comunque come un anno pieno e non si viene dunque penalizzati.

Proviamo a fare un esempio insieme. Supponiamo il caso di un dipendente con uno stipendio lordo di 1.700 euro e 35 anni di servizio. Per cui, il primo passaggio è moltiplicare il singolo stipendio lordo.

1700 x 80% = 1.360

La somma che abbiamo ottenuto va adesso moltiplicata per gli anni di servizio svolti.

1.360 x 35 = 47.600

Il risultato va poi moltiplicato per 13, in quanto come spiegato in precedenza, anche la tredicesima va compresa nel calcolo.

47.600 x 13 = 618.800

A questo punto, per completare il calcolo, non resta che un ultimo passaggio. Abbiamo verificato con questi calcoli quale sarà la retribuzione pensionabile in relazione agli anni di servizio. Essendo però il TFS pari a 1/12 dell’80 per cento di questa somma, va dunque fatta un’ultima divisione.

618.800 : 12 = 51.560 euro

Nell’esempio appena fatto abbiamo volutamente deciso di fare un calcolo in “eccesso”, in quanto è bene ricordarlo, la soglia massima entro cui si può richiedere anticipatamente il TFS è di 45mila euro.