Gratta e vinci, continua a succedere: altri 500 mila euro nelle tasche degli italiani

Il momento magico per i giocatori italiani è praticamente quello che viviamo attualmente. Non si smette più di vincere.

Da tantissime settimane, orma, si ripete il solito, piacevolissimo ritornello. La vincita, anzi, le vincite arrivano praticamente da ogni direzione. Non c’è in qualche modo, in questo momento, la possibilità di vivere il tutto con il dovuto distacco. Nient’affatto. In questo momento il cittadino ha bisogno, necessità quasi di sognare, di guardare altrove, li dove non c’è posto per la realtà cinica e spietata che di questi tempi caratterizza il quotidiano.

Praticamente oggi più che mai il cittadino avverte sulla sua stessa pelle la necessità di confrontarsi con qualcosa che non faccia propriamente parte della realtà. La stessa realtà che costringe chiunque a fare i conti con difficoltà, ristrettezze, quel momento, fermato, fissato, che oggi concede alcuno scampolo di speranza, a ben pensarci. Non esiste oggi la certezza che la crisi in atto possa finire a breve, anzi, nessuno si esprime, gli esperti tacciono.

Quello che è certo è che proprio in questo momento storico le cose si mostrano per quello che in realtà nessuno si aspettava potessero essere, tutto molto semplice per certi versi. Mai nessuno avrebbe dunque immaginato che si potesse arrivare a un simile momento, a cosi tante difficoltà. La crisi che ha devastato ogni equilibrio come la combatti? Non puoi combattere, o ti cambia la vita, per caso, con un colpo di fortuna oppure soccombi, al massimo resisti.

In questa fase, dunque, il giocatore, il cittadino insomma, si avvicina alla specifica dinamica del gioco spinto dal desiderio di cambiare una volta per tutte il corso della propria vita. Arriva a immaginare un momento in cui le difficoltà spariranno, magari il tutto condizionato dall’arrivo di una cospicua somma di denaro. Niente di impossibile, questo è poco ma sicuro ma di certo qualcosa di estremamente complesso. I giochi delle probabilità, il destino da considerare, la fortuna insomma, da intercettare senza nemmeno saperlo.

Questo è successo nelle ultime settimane nel nostro paese. Vincite su vincite, ad ogni concorso, almeno tra quelli che sono considerati in assoluto i preferiti dei cittadini italiani. Poche settimane fa, lo scorso 16 febbraio il Superenalotto ha premiato almeno novanta persone, autori di novanta giocate, figlie di un sistema Sisal giocato in ogni parte d’Italia. Jackpot record da 371 milioni di euro, primato assoluto nel nostro paese. A ciascun giocatore la bellezza di 4 milioni di euro. Una vincita assolutamente democratica.

Al Superenalotto si è aggiunto poi, quasi prepotentemente il Gratta e vinci, capace di regalare nelle ultime settimane numerosissime vincite da importi assolutamente considerevoli. Parliamo di almeno sei vincite nelle ultime settimane da 500mila euro. Mezzo milione, per intenderci. In molti casi, come è stato per Atripalda, in provincia di Avellino, la vincita al Gratta e vinci è avvenuta pochissimi giorni di distanza dalla giocata vincente del sistema Superenalotto, di una quota di quel sistema da ben 4 milioni di euro.

Gratta e vinci, continua a succedere: a Monserrato in provincia di Cagliari, continuano i successi

La scia di vittorie insomma non si ferma, non vuole saperne di arrestare quella voglia di speranza che ogni giorno, certo, alimenta le intenzioni di chi entra in ricevitoria per acquistare il classico biglietto magico. La fortuna, in quel caso, è di fatto già presente o meno. Quel biglietto in pochi secondi si scoprirà più o meno vincente, più o meno decisivo per quella che consideriamo come una rivoluzione positiva nella vita dello stesso giocatore.

L’ultima vincita importante arriva direttamente da Monserrato, in provincia di Cagliari. Un fortunato giocatore ha acquistato un tagliando vincente del concorso “Nuovo 20X” da 5 euro che gli ha permesso di vincere ben 500mila euro. Il biglietto in questione è stato acquistato presso la tabaccheria 3007 di via Carbonara, 2. La vincita, risalente al mese scorso è stata resa ufficiale soltanto pochi giorni fa. A vincere un cliente abituale della stessa ricevitoria.

Andiamo quindi a scoprire i particolari del concorso in questione, cosi come descritto dallo stesso sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

COSTO DEL BIGLIETTO: 5 EURO

COME SI GIOCA

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di quattro monete recanti il simbolo “€”, il numero “BONUS X10” celato dal cerchio contraddistinto dalla relativa scritta e nella sezione “I TUOI NUMERI”, si devono scoprire i numeri o simboli celati dall’immagine di quindici blocchetti di banconote.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X10” si vince 10 volte il premio corrispondente.

Oppure, se ne “I TUOI NUMERI” si trova:

il simbolo “2X” si vince 2 volte il premio corrispondente;

simbolo “5X” si vince 5 volte il premio corrispondente;

il simbolo “10X” si vince 10 volte il premio corrispondente;

il simbolo “20X” si vince 20 volte il premio corrispondente.

VINCITA MASSIMA: € 500.000,00

ALTRI PREMI (in euro): 5,00 – 10,00 – 20,00 – 25,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 400,00 – 500,00 – 1.000,00 – 2.000,00 – 4.000,00 – 10.000,00 – 25.000,00

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 6,82 (premi superiori al costo della giocata)

VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 12.480.000

PROBABILITA’ DI VINCITA NEL DETTAGLIO:

IMPORTO PREMI N.BIGLIETTI VINCENTI X BLOCCO INIZIALE DI BIGLIETTI (N. 49.920.000) PROBABILITA’ DI VINCITA 1 biglietto vincente ogni 500.000,00 4 12.480.000,00 25.000,00 8 6.240.000,00 10.000,00 40 1.248.000,00 4.000,00 80 624.000,00 2.000,00 92 542.608,70 1.000,00 2.288 21.818,18 500,00 5.408 9.230,77 400,00 5.408 9.230,77 200,00 15.808 3.157,89 100,00 257.920 193,55 50,00 665.600 75,00 25,00 748.800 66,67 20,00 748.800 66,67 10,00 4.867.200 10,26 5,00 4.576.000 Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 TOTALI 11.893.456 biglietti vincenti su 49.920.000 biglietti 1 biglietto ogni 6,82 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi

N.B.: la probabilità di vincita è riferita al numero di biglietti vincenti uno o più premi, tra quelli individuati con il decreto di indizione della lotteria, pubblicato su questo sito.

Vincere insomma sembra essere diventata la moda del momento. Gli italiani ci stanno prendendo più che mai gusto e il tutto insomma fa si che una sorta di velato e continuo entusiasmo caratterizzi il quotidiano di moltissimi. Vincere, al momento è ciò che potrebbe servire per rimediare a una realtà più che mai incerta fatta di stenti e preoccupazioni. Oggi, più che mai il sogno di una vita diversa da quella attuale passa per queste specifiche dinamiche. Vincere insomma, lasciarsi tutto alle spalle e ripartire con la massima serenità e tranquillità.