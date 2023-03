SurveyLama, guadagnare con i sondaggi: la cifra sorprenderà…

SurveyLama dimostra realmente che guadagnare con i sondaggi è possibile? Vediamo come registrarsi e iniziare ad accumulare euro.

Oggi metteremo sotto la lente di ingrandimento SurveyLama, il nuovo panel di sondaggi da provare per guadagnare soldi extra.

In questo periodo di aumento dei costi e crisi economica diventa importante come non mai avere un’entrata mensile extra allo stipendio o unica per concedersi qualche sfizio o pagare le bollette. Se l’obiettivo è aumentare i guadagni il web può fornire un aiuto interessante per trovare il modo di sfruttare un proprio talento ed essere ricompensati. Ci si può dedicare alle traduzioni, ad esempio, oppure si possono impartire ripetizioni o creare un proprio business grazie ad Amazon. Tra le opportunità da cogliere, poi, ci sono i panel di sondaggi. Per ogni sondaggio completato si riceveranno punti che potranno essere convertiti in buoni oppure denaro. Il web è pieno di siti del genere ma è bene sapere quali sono veramente redditizi e affidabili. Oggi presenteremo SurveyLama.

SurveyLama, via ai sondaggi per guadagni extra

Il funzionamento del portale è molto semplice. Si completano sondaggi, si ricevono punti e Bonus completando tre sondaggi al giorno. Ogni mese, poi, ci saranno sorprese, sfide, giochi a premi che permetteranno di accumulare punti su punti da convertire in denaro. “Dov’è il trucco” starete pensando. Ebbene, sembrerebbe essere tutto chiaro come la luce del sole. La registrazione è gratuita e in cambio del parere su prodotti e servizi si riceverà una retribuzione.

Inizialmente sarà necessario creare un account per entrare nella community. Si riceverà una email con un Bonus di benvenuto e le indicazioni per sfruttare le funzionalità del portale. Basterà rispondere ad alcune domande su sé stessi e sulle proprie abitudini in modo tale che il sistema possa fornire i sondaggi più adatti e con i migliori premi possibili. Rispondendo con attenzione il numero di regali sarà ancora maggiore. I premi si potranno raccogliere sotto forma di LlamaPoints alla fine di ogni sondaggio completato. Raggiungendo quota tre ogni giorno si riceveranno bonus extra.

Dai LlamaPoints ai soldi veri

I LlamaPoints potranno essere riscattati come buoni regalo Amazon e pagamenti su PayPal. Per ogni risposta ad un sondaggio verrà erogato un punto mentre il Bonus di benvenuto ne regala 25. Ci si potrà iscrivere a condizione di essere maggiorenne e il sito è fruibile non solo in Italiano ma anche in altre lingue (francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, olandese e polacco). Come informazioni personali in fase di registrazione occorrerà semplicemente indicare nome, cognome e email. Ribadiamo che l’accesso è gratuito. Sarà necessario compilare un questionario almeno entro trenta giorni dall’iscrizione o il profilo verrà cancellato. Poi la pausa potrà durare anche 90 giorni.

Ma quanto si guadagna? Ogni LlamaPoints corrisponde ad 1 centesimo e la soglia massima della ricompensa è di 2 mila punti ossia venti euro. Con un pronostico reale si possono considerare circa 5 euro a settimana risultando attivi nella media. La stima presente sul sito – 300 euro in un mese – è abbastanza lontana (secondo il nostro parere) dalla verità.