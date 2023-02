Puoi raddoppiare le tue entrate mensili con Amazon: provare per credere

Come vendere su Amazon per far arrivare i propri prodotti ad un pubblico più numeroso? Così come si compra qualsiasi cosa è possibile anche vendere, vediamo in che modo.

Il sito e-commerce più utilizzato dagli italiani è Amazon. Una piattaforma di lancio per i proprietari di negozi online non indifferente se si sa come sfruttarla.

Per diventare venditore Amazon occorre conoscere la procedura da mettere in atto non prima di aver capito quali sono i vantaggi di questa opportunità. Amazon è un intermediario tra chi vende e chi acquista. Rappresenta una vera occasione di business dato che il sito e-commerce è quotidianamente esplorato da milioni di persone in tutto il mondo. Aprire uno store su Amazon permetterà di risparmiare sui costi di apertura rispetto ad un negozio fisico o un e-commerce proprietario. La visibilità è certa e la vendita sarà semplice sia in Italia che in Europa utilizzando un unico account. Inoltre si potrà utilizzare la Logistica Amazon e ideare un inventario unificato. L’importante è vedere prodotti tangibili oppure infoprodotti come gli e-book o la musica.

Vendere su Amazon, i dettagli da cui partire

Per vendere su Amazon occorre conoscere la differenza tra rivenditori e brand, i due tipi di business proposti. I primi includono imprese che acquistano prodotti per rivenderli ad un prezzo più alto. Farsi spazio nel sito non sarà semplice per l’elevata competizione soprattutto se si vendono prodotti proposti dalla stessa azienda statunitense. I guadagni, dunque, potrebbero rilevarsi particolarmente bassi a meno che non si sfruttino le mode del momento.

I brand, invece, propongono un’offerta unica ai clienti e riescono a vendere a prezzi competitivi. Mantenere un alto standard nel tempo, però, non sarà semplice. L’interesse degli utenti cala presto se non si riesce a proporre un brand forte e, soprattutto, riconoscibile.

Attenzione alle vendite restrittive

Amazon controlla i prodotti in vendita ed esige che i venditori siano disposti a far approvare gli articoli per garantire qualità ai clienti. Dipinti e carte commerciali sono tra i prodotti verificati mentre farmaci e armi non si possono assolutamente vendere. Su cosa puntare per poter vendere senza problemi su Amazon?

Basterà visionare le categorie e dare uno sguardo agli altri negozi online per capire la direzioni da prendere senza sbagliare strada. Prima infanzia, bellezza, moda, industri e scienza, informatica, fai da te, sport e tempo libero, casa e cucina, cancelleria e prodotti per ufficio sono solo alcuni esempi tra tanti.

Al via alla registrazione per vendere su Amazon

Una volta chiariti i dettagli del proprio negozio online arriva il momento di registrare l’account venditore sul sito e-commerce. Occorrerà fornire i dati anagrafici – nome, cognome e altre informazioni personali – la ragione sociale, la carta di identità, la carta di credito o coordinate bancarie nonché un numero di telefono valido.

Poi si dovrà scegliere se diventare venditore Amazon Pro oppure venditore individuale (o base). Le differenze riguardano il costo di abbonamento, il numero dei prodotti da vendere mensilmente, il tetto alle vendite totali, l’accesso a servizi aggiuntivi. Una volta scelto e creato l’account si potrà creare la propria inserzione e inserire i prodotti in vendita. La vetrina sarà subito operativa.