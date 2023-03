LOL 3 – Chi ride è fuori, quanto guadagnano i comici: cachet da urlo

Quanto guadagnano i comici protagonisti della terza edizione di LOL 3 – Chi ride è fuori? Svelati i cachet da urlo.

Programma di Amazon Prime Video particolarmente divertente, sono in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti dello show LOL 3 – Chi ride è fuori. In particolare sono in tanti a chiedersi a quanto ammontino i cachet dei comici. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Giovedì 9 marzo ha fatto il suo debutto la terza edizione di Lol – Chi ride è fuori. Ben quattro le puntate disponibili, mentre le ultime due usciranno, sempre su Prime Video, il prossimo 16 marzo.

Delle puntate particolarmente attese, grazie a cui sarà possibile scoprire il nome del vincitore. Diversi, d’altronde, sono i comici che hanno deciso di mettersi in gioco, riuscendo ancora una volta a dare vita ad uno show particolarmente divertente.

Dato il suo successo, pertanto, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari comici protagonisti. In particolare sono in tanti a chiedersi ad esempio a quanto ammontino i loro cachet. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

LOL 3 – Chi ride è fuori, quanto guadagnano i comici: le informazioni disponibili

Il 9 marzo 2023 è tornato Lol – Chi ride è fuori, giunto ormai alla sua terza edizione. A ricoprire il ruolo di conduttori e arbitri del gioco Frank Matano e Fedez, mentre Maccio Capatonda veste i panni di disturbatore.

Diversi i comici che hanno deciso di mettersi in gioco, ovvero: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo e Paolo Cevoli. Ma non solo anche Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi, pronti a sfidarsi a colpi di gag. Ma quanto guadagnano?

Ebbene, come sovente accade in questi casi, non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi dei protagonisti. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, comunque, sembra che a percepire il cachet più alto sia Frassica, con un compenso che va da 10 mila euro fino a 15 mila euro a puntata.

Luca e Paolo, Paolo Cevoli, Marina Massironi ed Herbert Ballerina dovrebbero percepire un compenso simile, o forse leggermente più basso. Gli altri comici, invece, sembra che percepiscano un compenso pari a 5 mila euro a puntata. L’importo del montepremi finale, invece, è pari a 100 mila euro, che verrà interamente devoluto in beneficenza.

Come già detto comunque, ma è bene sottolineare, si tratta solo di ipotesi e stime. Non è dato sapere, infatti, a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni dei protagonisti di Lol – Chi ride è fuori.