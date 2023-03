Gratta e vinci, un paese baciato dalla fortuna: la tabaccheria magica colpisce ancora

La fortuna vive attualmente stabilmente da quelle parti, su questo non vi è dubbio alcuno. Il biglietto è ancora una volta quello fortunato.

Ci sono modi e modi per provare a superare momenti realisticamente parlando, drammatici. Se pensiamo a questa particolare fase storica non pensiamo certo a qualcosa da ricordare negli anni che verranno, anzi. Chi prova a lavorare di più, chi addirittura cambia lavoro e prospettiva e poi c’è chi non può esibirsi in nessuna delle precedenti due operazioni e nella maggior parte dei casi si affida alla fortuna, sperando insomma, continuando a sperare.

In questi casi, quindi, è lecito immaginare che chi gioca le provi davvero tutte. In linea di massima nella nostra Italia, i bersagli preferiti, per cosi dire, sono principalmente le due grandi lotterie, Lotto e Superenalotto e poi la novità, in quanto ad arrivo dello stesso concetto nel nostro paese della giocata istantanea. Da un lato la tradizione quindi, i numeri da concepire da incastrare tra loro tirandoli fuori da qualsiasi contesto, evento anniversario e sui quali scommettere. Dall’altro la modernità.

La modernità è per l’appunto una tipologia di concorso che ti consente di sapere dopo pochi secondo se si è raggiunto o meno l’obbiettivo, se si è vinto, quindi o perso ancora una volta. Pochissimi secondi tra l’acquisto del biglietto e il risultato dell’intera operazione. Al Gratta e vinci si può giocare in qualsiasi momento e praticamente ovunque, senza alcun limite, purtroppo. Certo, bisognerebbe mostrare sempre la dovuta moderazione in certi casi.

Che poi la palma del gioco prediletto sia in mano al Superenalotto, su questo non vi è dubbio alcuno. Basta considerare uno o due fattori assolutamente determinanti. La scorsa settimana l’incredibile jackpot da ben 371 milioni di euro è stato suddiviso in novanta singole giocate, quelle scaturite dalle quote vendute di un sistema Snai che ha fatto letteralmente impazzire i giocatori. Vincenti e non vincenti, tra soddisfazione e rimpianti.

Proprio quella cifra appena conquistata rappresenta il record assoluto di vincita al gioco nel nostro paese. Precedentemente il primato apparteneva però alla città di Lodi, più precisamente a una giocata effettuata li, nel centro lombardo nel 2019. In quell’occasione grazie a una giocata da pochissimi euro, il fortunato in questione riuscì a portarsi a casa la bellezza di 209 milioni di euro. Oggi, quel primato è stato assolutamente strapazzato.

Gratta e vinci, la festa continua, si brinda ancora in città: Irpinia colma di soddisfazione

Le cronache ci raccontano di un’altra incredibile vincita al gioco. Il Gratta e vinci, stavolta protagonista assoluto di giornata ha portato non poche soddisfazioni. Non è bastato infatti il Superenalotto, che proprio in queste zone si è fatto sentire più che mai con prepotenza nei giorni scorsi. Una nuova vincita insomma arriva nell’Avellinese e riempie di orgoglio e soddisfazione una intera comunità che oggi ha tutto il diritto di festeggiare e sognare.

La vincita segnalata la scorsa settimana ad Atripalda, in provincia di Avellino, al Superenalotto, ha fatto solo da apripista, e che apripista a quanto accaduto poi in pieno centro del capoluogo irpino. Una tabaccheria di Avellino ha infatti venduto pochissime ore fa un tagliando vincente del concorso “Doppia sfida”, premio complessivo 500mila euro. Ancora una soddisfazione insomma, si direbbe. Un momento di gloria che sembra non finire mai.

La vincita è avvenuta presso la tabaccheria “Noviello” di via Tagliamento. Nessuna notizia circa l’identità del giocatore in questione. Chiaramente a questo punto tutti sono curiosi di capire chi possa essere il concittadino o meno che si è portato a casa in un colpo solo la bellezza di mezzo milione di euro. Niente di particolarmente nuovo, però da quelle parti. La stessa tabaccheria infatti vanta un passato illustre in quanto all’essere definita “luogo fortunato”.

Lo scorso anno, infatti, una quaterna indovinata al gioco del Lotto, con una giocata eseguita proprio nella tabaccheria di Via Tagliavento, portò al fortunato giocatore in questione la bellezza di 300mila euro. Avellino e provincia, insomma godono di questo inimmaginabile momento dorato. Tutto sembra girare per il meglio, con il numero di giocate per ogni concorso che aumentano di giorno in giorno. La fortuna ha insomma fatto girare più di una voce. Tutti a questo punto vorrebbero vincere, vorrebbero vincere, dimenticare il presente e lanciarsi del tutto in un futuro molto più radioso.