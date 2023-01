Richiedere lo Spid e ottenerlo in tabaccheria in modo estremamente facile e veloce è possibile. Ecco come fare.

Chiave d’accesso a tutte le piattaforme di servizio pubblico, e non solo, richiedere e ottenere lo Spid in modo facile e veloce in tabaccheria è possibile. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalle mail fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, sono davvero molti i servizi a nostra disposizione grazie ai quali riusciamo a comunicare in modo facile e veloce con amici, parenti e aziende, anche geograficamente distanti da noi. Lo sa bene la pubblica amministrazione che ha deciso negli ultimi anni di introdurre nuove modalità di accesso ai suoi servizi, come ad esempio il Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio conosciuto come Spid.

Proprio quest’ultimo a partire dal 1° ottobre 2021 ha dato il via a una vera rivoluzione. È ormai obbligatorio, infatti, per accedere a tutti i portali della Pubblica Amministrazione del nostro Paese e non solo. Importante chiave d’accesso a tutte le piattaforme di servizio pubblico, interesserà pertanto sapere che richiedere e ottenere lo Spid in tabaccheria è possibile. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

SPID in tabaccheria, come ottenerlo in modo facile e veloce: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto che Poste Italiane ha deciso di rendere a pagamento il servizio di riconoscimento di persona per ottenere lo Spid. A proposito del Sistema Pubblico di Identità Digitale, inoltre, è bene sapere che è possibile richiedere e ottenere l’identità digitale anche recandosi in tabaccheria. Ma come fare?

Ebbene, si tratta di un servizio disponibile presso le tabaccherie collegate al servizio Mooney che permettono di ottenere lo Spid attraverso l’ente certificatore Infocert. Il tutto per un costo pari a 8,99 euro. Per ottenere lo Spid è necessario prima fare apposita richiesta sul sito di Infocert per poi recarsi in tabaccheria per procedere con l’identificazione di persona.

Per effettuare tale richiesta bisogna avere una casella di posta elettronica e un numero di telefono valido su cui poter ricevere un SMS grazie al quale poter validare la registrazione. Si ricorda che il numero di cellulare e l’e-mail non devono essere collegati a nessun’altra identità digitale.

Per compiere tale operazione, inoltre, bisogna essere in possesso di un documento d’identità e la tessera sanitaria. Una volta terminata la fase di richiesta online, è possibile recarsi in una delle tabaccherie abilitate, avendo premura di portare con sé il codice di prenotazione, tessera sanitaria e documento di identità.

In questo modo il tabaccaio potrà procedere con il riconoscimento facciale e generare le credenziali SPID. Quest’ultime verranno poi inviate all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. Nel giro di massimo 48 ore, quindi, si avrà a disposizione il proprio Spid grazie a cui poter finalmente accedere ai vari servizi pubblici online.