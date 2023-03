Buoni Postali, quanto guadagno se investo 38 mila euro? Una cifra incredibile

Buoni Postali, ecco quanto posso guadagnare se decido di investire nel lungo termine una cifra vicina ai 40 mila euro.

Quanto guadagno se decido di investire nel lungo termine, una cifra vicina ai 40mila euro, su un buono postale a lunga scadenza? Una domanda che di primo impatto, può sembrare quasi insensata, considerato che parliamo di titoli garantiti dallo stato nati come strumento di risparmio e non certo di investimento.

Eppure, negli ultimi anni, sempre più consumatori italiani hanno invece iniziato proprio ad investire in buoni fruttiferi postali, allo scopo di ottenere dei rendimenti interessanti. Utilizzando dunque questi prodotti non per conservare in modo sicuro i propri risparmi, ma per generare dei piccoli ritorni economici dell’investimento. Per capire il motivo per cui alcuni investitori hanno deciso di fare questa scelta, bisogna in primo luogo tenere in considerazione tutti i vantaggi che offre un buono postale.

Buoni Postali, ecco perché sono considerati così sicuri dai risparmiatori

Parliamo di un prodotto garantito dallo stato italiano.

Una garanzia che il mercato finanziario non potrebbe mai offrire, e che fa dormire sonni tranquilli a chi investe, nella certezza di non poter mai perdere il capitale investito. Non prevedono inoltre costi riguardanti la loro gestione e sottoscrizione, e godono anche di una tassazione agevolata. Di norma infatti, acquistare un titolo obbligazionario privato, significa andare incontro a una tassazione annuale del 26 per cento.

I buoni postali sono invece soggetti a una tassazione dimezzata, fissata al 12,5 per cento. Il consumatore avrà poi la possibilità di scegliere se acquistare un BFP in forma digitale e dematerializzata, oppure cartaceo. In quest’ultimo caso però, sarà possibile ritirare il buono scadenza, esclusivamente presentati con il titolo fisico agli sportelli. È poi anche possibile per chi investe, ritirare il proprio capitale in qualunque momento se si trova in una situazione di bisogno economico improvviso. Perderà nella maggior parte dei casi gli interessi che aveva maturato sul titolo, ma al contempo, si tratta di una possibilità che nessun prodotto finanziario privato è in grado di offrire.

Quanto posso guadagnare se investo 38mila euro nel lungo termine?

I Buoni fruttiferi postali non sono soggetti alle normali oscillazioni di mercato che invece coinvolgono i titoli privati. Soltanto nell’ipotesi in cui uno stato dichiara il fallimento, il consumatore rischia davvero di non rivedere più indietro il capitale investito. Ma si tratta di un’eventualità molto remota, ed è per questo che sono considerati così sicuri come strumento di risparmio.

Vediamo adesso quanto posso guadagnare se decido di investire 38mila euro in un BFP di lungo termine. Per capire che rendimenti si possono ottenere, e quali sono le tipologie di buono più convenienti, abbiamo utilizzato il simulatore BFP presente sul sito di Poste Italiane.

Buoni Postali, con il 4×4 alla scadenza posso guadagnare fino a …

C’è il Buono 4×4 che ha una durata massima pari a 16 anni. Gli interessi al momento della stipula del contratto, vengono riconosciuti però soltanto alla fine del primo quadriennio di sottoscrizione. Da quel momento in poi, iniziano ad essere corrisposti al consumatore ogni 4 anni. Il suo valore di rimborso netto alla scadenza, sarà di 58.106 euro.

Si può anche acquistare, con questo capitale a disposizione, il Buono 3×4. La sua durata temporale massima è fissata a 12 anni, e gli interessi scattano soltanto nel momento in cui si conclude il primo triennio di sottoscrizione. Decorso questo termine, gli interessi verranno corrisposti ogni 3 anni. Il valore di rimborso netto alla scadenza del Buono 3×4 sarà di 49.467 euro.

Infine, si può invece decidere di fare l’investimento più lungo previsto da Poste Italiane, e optare per l’acquisto di un Buono ordinario. La sua durata è di 20 anni, e in questo, per maturare degli interessi, il consumatore dovrà soltanto attendere la fine del primo anno dalla sottoscrizione. A partire da questo termine, gli interessi verranno riconosciuti ogni due mesi fino alla scadenza naturale del titolo.

Si tratta infatti del BFP che, a parità di cifra investito, consente di ottenere il rendimento più alto. Il suo valore di rimborso netto alla scadenza sarà di 59.223 euro. E questo significa un guadagno di circa 20mila euro in 20 anni. Circa mille euro l’anno di interessi maturati su questo BFP.