Assegno unico, pagamento inaspettato a marzo 2023: cosa sta succedendo

In questi giorni molte famiglie stanno ricevendo un pagamento inaspettato inerente l’assegno unico. Ecco cosa sta succedendo.

Occhio all’assegno unico universale per figli a carico, in quanto in molti stanno ricevendo in questi giorni un pagamento inaspettato, dal valore di poche decine di euro. Ma cosa sta succedendo e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’aumento del costo del carburante fino ad arrivare al caro energia, sono tanti, purtroppo, i fattori che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. Un contesto difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere, che vede sempre più persone avere delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Fortunatamente in tale ambito giunge qualche entrata extra, come ad esempio l’assegno unico universale per figli a carico che verrà erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche nel corso del mese di marzo 2023.

Proprio soffermandosi su tale prestazione economica, non passano inosservati alcuni pagamenti che stanno giungendo in questi giorni a molte famiglie, dall’importo particolarmente basso. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Assegno unico, pagamento inaspettato a marzo 2023: tutto quello che c’è da sapere

Sono trascorsi pochi giorni dall’accredito del pagamento dell’assegno unico del mese di febbraio 2023, per questo motivo ha destato particolare stupore il fatto che l’Inps abbia già provveduto ad effettuare dei nuovi pagamenti.

Proprio nel corso di questi primi giorni di marzo, infatti, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sta provvedendo ad inviare delle disposizioni di pagamento, dal valore di poche decine di euro. Oltre alle tempistiche, quindi, a destare interesse sono anche gli importi. Le famiglie interessate hanno subito un taglio dell’assegno?

Fortunatamente no! In realtà si tratta semplicemente del pagamento di alcuni arretrati inerenti le precedenti mensilità. Entrando nei dettagli l’istituto di previdenza sta provvedendo ad erogare le somme non precedente versate in seguito alla rivalutazione per l’inflazione oppure per l’applicazione della maggiorazione prevista dalla Legge di Bilancio a favore delle famiglie con figli piccoli o numerose.

Non si esclude inoltre la possibilità che si tratti di conguagli inerenti addirittura l’anno scorso. In ogni caso, è bene sottolineare, non è stata applicata alcuna riduzione dell’importo dell’assegno unico universale per figli a carico. I pagamenti erogati nel corso dei primi giorni di marzo sono solamente arretrati. Verso la fine del mese, invece, l’Inps provvederà al solito pagamento dell’assegno unico.