Incredibile, 244 vincite milionarie: la dea bendata avvolge l’Italia

Una nuova entusiasmante vittoria nel nostro paese. Ancora una volta si festeggia grazie alla giusta combinazione.

Pioggia di milioni sull’Italia, ancora una volta dai concorsi a premi arriva quella risposta che gli italiani più che mai cercano. Il gioco di questi tempi sembra essere diventato ormai l’ultimo baluardo, per i cittadini per provare in qualche modo a svoltare, se cosi si può dire, vedere cambiata drasticamente la propria vita a fronte delle mille avversità imposte dalla crisi. I tempi che viviamo non saranno certo ricordati positivamente, questo è poco ma sicuro.

Non si placa la sete di vittoria degli italiani, lo dicono i numeri, lo dice il momento. In questo momento tanto delicato il gioco è diventato in qualche modo il mezzo più pratico per raggiungere il sogno potenziale di una vita rivoluzionata del tutto. Nessun’altra situazione, operazione, o come la si voglia chiamare è infatti capace di assicurare vincite di un certo peso nel breve tempo. Di conseguenza, negli ultimi mesi assistiamo a una vera e propria caccia al montepremi.

Nelle ultime settimane abbiamo visto, complici le cronache di tutti i giorni, quanto il gioco stia regalando soddisfazioni e piccole rivincite a centinaia di cittadini. Il caso più eclatante è sicuramente quello legato al Superenalotto. Parliamo del gioco a premi in assoluto preferito dagli italiani, chiaramente per le poste in gioco disponibili. Un jackpot, in questo caso atteso per quasi due anni, con l’ultima vincita di rilievo assegnata nel maggio del 2021.

Lo scorso 16 febbraio, con il montepremi arrivato ormai a 371 milioni di euro, record assoluto per il nostro paese nello specifico contesto, la notizia che ha fatto letteralmente sognare milioni di italiani. L’estrazione della sestina vincente ha di fatto premiato ben novanta diverse giocate, complice un sistema Sisal venduto in tutto il paese. Una sorta di redistribuzione democratica con quote singole di vincita pari a circa 4 milioni di euro.

La partecipazione al sistema in questione, da parte dei giocatori ha richiesto una quota di soli 5 euro, immaginerete quindi la soddisfazione di quanti si sono ritrovati di colpo milionari. Non si vince solo al Superenalotto però, enigmatica è la parabola del Gratta e vinci, tra l’altro, che nell’ultima settimana ha distribuito la bellezza di ben sei premi da 500mila euro. Si vince insomma e aumenta la speranza per gli stessi italiani di rivalsa.

Una vincita da record, si diceva. 371 milioni di euro che hanno letteralmente stracciato ogni certezza in merito al potenziale di vincita offerto dallo stesso concorso. Mai nel nostro paese una simile cifra era stata accostata ad un gioco a premi. Il precedente primato, stabilito a Lodi nel 2019, vedeva il fortunato vincitore in questione portarsi a casa una somma pari a 209 milioni di euro, tutt’altra cifra insomma, anche se assolutamente allo stesso tempo imponente.

Million Day, la fortuna non si ferma: 1 milione di euro a Porto Sant’Elpidio

L’ultima vincita segnalata, di una certa consistenza arriva direttamente dalla provincia di Fermo. Lì dove nel maggio del 2021 si era concretizzata l’ultima affermazione al Superenalotto prima del super jackpot di qualche settimana fa. In quel caso al fortunato giocatore andarono la bellezza di 156 milioni di euro, con la giocata vincente registrata presso il comune di Montappone. In questo caso, però, protagonista è il concorso Million Day.

Parliamo nello specifico della 244esima vincita milionaria di tutti i tempi per il concorso in questione, un piccolo record insomma per Porto Sant’Elpidio. La vincita di giornata è stata realizzata grazie alla seguente estrazione:16 22 47 49 52. Ci troviamo di fronte, in questo caso alla nona vincita milionaria dall’inizio del 2023. Dal giorno della sua nascita, il 7 febbraio 2018, il Million Day, cosi come anticipato ha distribuito ben 244 vincite milionarie.

Cosi come descritto dallo stesso portale del concorso a premi riportiamo quelle che sono le regole, per codi dire della stessa lotteria: “Il Million Day è una lotteria basata sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche tramite dispositivi mobile, o comunicando al ricevitore i numeri da giocare. Per giocare alla lotteria MillionDay si scelgono cinque numeri fra 1 e 55, e si vincono dei premi indovinando almeno due numeri. MillionDay appartiene alla famiglia dei giochi numerici a quota fissa, perciò le vincite previste per ciascuna categoria di premio sono sempre le stesse ad ogni estrazione”.

“La seguente tabella – si spiega – riporta le varie categorie di premio, il valore delle vincite (al lordo e al netto della trattenuta fiscale) e le probabilità di vincita per ciascuna di esse”:

Categoria di premi Premio (lordo) Premio (al netto delle imposte) Probabilità di vincita Punti 5 1.086.956,52 € 1.000.000 € 1 su 3.478.761 Punti 4 1.086,95 € 1.000 € 1 su 13.915 Punti 3 54,34 € 50 € 1 su 284 Punti 2 2,17 € 2 € 1 su 17,7

Gli italiani, insomma, ci hanno preso gusto. Sfidare la sorte è ormai diventata pratica comune. Il sogno si nasconde dietro la possibilità, per una volta di vincere e di sentire l’effetto che fa. Il sogno per l’appunto. L’ultima frontiera tra la drammatica situazione odierna e tutto ciò che potrebbe esserci in alternativa.