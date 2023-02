Superenalotto, segnati questi numeri e corri a giocarli: c’è un perché

Giocare al Superenalotto, per gli italiani è ormai quasi un obbligo. Come si scelgono i numeri da giocare? Questa è la domanda.

Negli ultimi tempi, giocare al Superenalotto, per un motivo o per un altro è diventato una sorta d’obbligo per i cittadini italiani. Il sogno di portare a casa un bottino super milionario non può che far gola a milioni e milioni di cittadini, che considerata la situazione vedrebbero certo la propria vita stravolta, in meglio, si capisce. Il gioco insomma assume il ruolo di portatore di speranza in questa nostra Italia letteralmente devastata dalla crisi.

Come si gioca al Superenalotto? Questa è la domanda alla quale tutti gli italiani vorrebbero una risposta più o meno chiara e netta. La verità è che una risposta vera e propria, chiaramente al momento non c’è e con molta probabilità non ci sarà mai. Quello che si può fare, per dire, è magari andare a indagare su quelle che sono le abitudini degli stessi giocatori. Soprattutto, poi, su quelli che sono i numeri più frequenti nelle varie estrazioni del concorso.

Al giorno d’oggi, la febbre del Superenalotto, con il suo jackpot ai limiti del fantascientifico, da ben 370 milioni di euro ha letteralmente travolto tutti. Non c’è italiano, con molta probabilità, che di recente non abbia piazzato la sua giocata per provare a sfidare la sorte, immaginando potesse trattarsi della volta buona. In questa fase, quindi, il gioco, lo si può dire con estrema franchezza, ha sostituito numerosi elementi nella ricerca della speranza.

Chiaramente l’attrazione innaturale per i giocatori di tutto il paese verso lo specifico concorso a premi è dettato dallo stesso montepremi, che nel nostra Italia, per dirla con parole povere, non si è mai visto, a questi livelli, tanto per dire. Il precedente record, quello che di fatto, oggi, in teoria ancora tiene, è quello relativo alla vincita di Lodi, in Lombardia del 2019. In quell’occasione al fortunato giocatore in questione, grazie a una giocata da pochi euro andarono la bellezza di 209 milioni di euro.

Stando invece all’ordine cronologico delle vincite, al Superenalotto, c’è da sottolineare, poi, che l’ultima è quella verificatasi nel maggio del 2021 a Montappone, piccolo comune marchigiano della provincia di Fermo. Gli italiani insomma, tutti, sono ormai alla caccia del jackpot da sogno. Quali sono insomma questi consigli da poter utilizzare per le prossime giocate. Il web, generalmente ne è pieno, ma chiaramente si tratta, sempre, in ogni caso, di semplici supposizioni, ipotesi, più che altro.

Superenalotto, questi i numeri più vincenti: i numeri più presenti nelle estrazioni

Il giocatore che si affida al web per conoscere, nelle sue intenzioni, la verità assoluta in merito ai numeri da giocare al Superenalotto, rischia seriamente d’incappare nelle più feroci truffe del settore. Quante volte abbiamo sentito di santoni o simili che dichiarano di avere a disposizione i numeri esatti da giocare al Lotto o al Superenalotto? Il web e non solo è pieno di certe dinamiche e chiaramente tali operazioni portano tutte allo stesso fine, spillare soldi alle vittime più o meno consapevoli.

Ovviamente non è possibile prevedere quali numeri saranno estratti nelle prossime estrazioni quindi è chiaramente da evitare qualsiasi contatto con chi riferisce di essere in grado di “vedere”, strane immagini premonitrici. Lo stesso discorso, può valere, per esempio, per quel che riguarda i consigli fantomatici sulla scelta del biglietto vincente al Gratta e vinci. Anche in questo caso si tratta di logiche campate i aria, supposizioni, nient altro che supposizioni.

Generalmente, entrando in quelle che sono le abitudini dei giocatori italiani, i numeri più gettonati sono quelli che fanno riferimento a date di nascita, anniversari vari di famiglia, fatti, eventi, trasformati prontamente in numeri o magari cifre capitate per caso all’attenzione del giocatore. In alcuni casi poi si passa a vere e proprie riflessioni in merito con la speranza di riuscire a “partorire” numeri potenzialmente vincenti per la prossima estrazione.

Passando, poi ai numeri con maggiore frequenza di estrazione per quel che riguarda il Superenalotto possiamo per esempio dire che il numero più basso con maggior numero di estrazioni è il 49. Lo stesso numero è allo stesso tempo quello più presente tra quelli del SuperStar. In generale, inoltre possiamo affermare che statisticamente i numeri estratti con maggiore frequenza in assoluto sono tre: 77, 85 e 86. Molta attenzione anche per quel che riguarda il 55 e l’81, anch’essi con una costante presenza nelle varie sestine estratte, dal 1997 a oggi.

Ricapitolando. Possiamo quindi tranquillamente affermare che, statistiche alla mano, i numeri maggiormente estratti nella storia del Superenalotto sono i seguenti: 77, 85, 86, 55, 81 e 49. Puntare su questi numeri, quindi potrebbe in un certo senso aumentare le possibilità di vincita? In effetti, no. Si tratta, cosi come anticipato di una semplice statistica. Le previsioni, almeno in questo campo, non sono possibili, questo è poco ma assolutamente sicuro. Vincere è il sogno di chiunque, sperare, in qualche modo una sorta di dovere, forse.