Mario e Paolo Giordano sono fratelli? La risposta ha dell’inaspettato

I due giornalisti Mario e Paolo Giordano sono fratelli? Ebbene la risposta è davvero inaspettata.

Volti particolarmente noti e apprezzati del giornalismo e del piccolo schermo nostrano, sono in molti a chiedersi se Mario e Paolo Giordano siano o meno fratelli. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai presente in quasi tutte le case, la televisione si rivela essere uno dei mezzi di comunicazione più conosciuti e apprezzati. Alla base di questo successo il fatto che offra la possibilità di poter accedere ad un gran numero di informazioni in modo davvero facile e veloce. Il tutto restando comodamente sul divano.

A rendere tutto ciò possibile, ovviamente, sono i vari personaggi del mondo dello spettacolo che entrano puntualmente nelle nostre case per tenerci compagnia. Tra questi si annoverano i due noti giornalisti Mario e Paolo Giordano. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimi sono in molti a chiedersi, dato il cognome, se siano o meno fratelli. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Mario e Paolo Giordano sono fratelli? Le informazioni disponibili

Come già detto sono in molti a chiedersi se Paolo e Mario Giordano siano o meno fratelli. Particolarmente riservati, d’altronde, delle loro vite private si sa davvero ben poco. Ebbene, per trovare una risposta a tale domanda si deve volgere pertanto un occhio alla loro biografia e carriera.

Iniziamo da Paolo Giordano, nato ad Alessandria il 7 luglio 1966. Lavora per Il Giornale come esperto di musica e ha anche ricoperto il ruolo di inviato al Festival di Sanremo. Ma non solo, è spesso ospite di molti talk show televisivi in qualità di opinionista.

Mario Giordano, dal suo canto, è nato ad Alessandria il 19 giugno 1966. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Torino ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo. Nel 1996, ad esempio, ha iniziato a collaborare con Il Giornale di Vittorio Feltri.

Sempre molto attento ai temi di attualità, inoltre, dal 2018 Mario Giordano si occupa della trasmissione Fuori dal coro che ogni anno attira l’interesse di una grande fetta di pubblico. Ebbene, considerando che sia Paolo che Mario Giordano sono nati entrambi nel 1966, in giorni differenti, è possibile desumere che i due giornalisti non siano fratelli.