Invalidità al 75%, occhio ai limiti e agli importi: cosa cambia nel 2023

A quanto ammonta, per l’anno 2023, l’assegno mensile per gli invalidi civili parziali e quali sono i limiti reddituali previsti?

Anche nel corso del 2023 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad erogare l’assegno mensile a favore degli invalidi civili parziali. Ma a quanto ammonta e quali sono i limiti previsti? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalla famiglia fino ad arrivare al lavoro, passando per il tempo libero, sono davvero tante le cose da fare e che richiedono il nostro massimo impegno e tempo. Riuscire a fare tutto risulta spesso particolarmente complicato. In tale ambito, pertanto, è importante sapere che l’ordinamento giuridico italiano tutela coloro alle prese con patologie o menomazioni fisiche o psiche tali da renderli fragili e vulnerabili.

A tal proposito, ad esempio, è bene sapere che anche nel corso del 2023 è possibile richiedere e ottenere, purché in possesso di determinati requisiti, il riconoscimento dello stato di invalidità civile. Proprio soffermandosi su quest’ultima sono in molti a sapere a quanto ammonti l’assegno mensile per gli invalidi civili parziali e quali siano i limiti reddituali previsti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Come riportato su Informazione Oggi, anche nel corso del 2023 verrà riconosciuto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l’assegno mensile per gli invalidi civili parziali. Entrando nei dettagli, come si evince dalla circolare Inps numero 135 del 22 dicembre 2022, gli importi in questione sono stati rivalutati. Quest’ultimo per effetto dell’aumento dei costi della vita.

Ma non solo, sono cambiati anche i limiti reddituali personali che i soggetti interessati devono rispettare. Entrando nei dettagli è importante sapere che per l’anno in corso l’importo dell’assegno mensile per gli invalidi civili parziali è pari a 313,91 euro. Il limite reddituale previsto, invece, è pari a 5.391,88 euro.

L’anno scorso, si ricorda, l’importo dell’assegno in questione era pari a 291,88 euro, mentre il limite reddituale previsto era fissato a quota 5.015,14 euro. Un piccolo aumento di entrambe le misure che si rivela essere una conseguenza dell’aumento generale dei prezzi che ha purtroppo segnato l’ultimo periodo.