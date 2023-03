Eurojackpot, si festeggia il nuovo milionario: cos’è successo in Italia

Il concorso sta letteralmente spopolando in tutta Europa. La nuova avventura del gioco oltre ogni confine geografico convince.

Di questi tempi è più che mai quasi inutile ribadire quanto i cittadini italiani e non solo siano legati più che mai a quelle che sono le dinamiche portanti del gioco. I concorsi a premi abbondano e sono più che mai apprezzati dalla quasi totalità degli stessi cittadini. In essi, l’italiano e non solo trova un veicolo quasi di speranza. Si cerca in qualche modo di superare il momento difficile affidandosi alla buona sorte e sperando nel colpo della vita.

In questa fase, dunque, provare a vincere al gioco non è soltanto una componente classica del quotidiano dei cittadini, cosi come magari è stato fino al recente periodo. Oggi, quelle stesse dinamiche sembrano aver acquisito quasi maggior titolo, maggiore rilevanza in quelle che sono le stesse aspettative dei cittadini. Oggi più che mai con la crisi che incombe, cosi come affermato in precedenza, il gioco è diventato qualcosa di molto più rilevante.

Lo dicono le statistiche, i dati veri e propri, quello che insomma va a determinare propriamente l’andamento della partecipazione degli italiani ai vari concorsi. Il tutto, chiaramente non si verifica soltanto nel nostro paese. L’esempio principe, proprio perchè non solo riferito al nostro paese può essere trovato nel concorso Eurojackpot. Da anni, ormai il nuovo gioco sembra aver fatto centro nel gradimento dei cittadini europei.

Due estrazioni settimanali, martedi e venerdi e un bel po’ di paesi del vecchio continente coinvolti. Troviamo infatti: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Paesi in qualche modo consorziati rispetto alla stessa

Una lotteria dalla portata continentale insomma, due estrazioni settimanali e montepremi minino, a ogni ripartenza di 10 milioni di euro. Numerose le combinazioni potenzialmente vincenti in base, chiaramente, alla quantità di numeri indovinati rispetto alla stessa estrazione. Una lotteria che convince e piace sempre di più, ovviamente anche grazie alla complicità delle continue affermazioni multi milionarie dei mesi scorsi. Il gioco, insomma, anche in questo caso prende non poco.

Eurojackpot, si festeggia con il 5+1: primo premio da quasi 1 milione di euro

Ancora una vincita importante all’Eurojackpot, questa la cronaca dopo l’ultima estrazione dello scorso martedi. Niente jackpot stavolta, il 5+2 non è purtroppo apparso tra le giocate in qualche modo fortunato. A vincere il premio più prestigioso ci pensa un fortunato giocatore grazie a un 5+1 da ben 954mila euro. Si vince inoltre con il 5+0, premio da 269mila euro, mentre ai 4+2 un bottino da oltre 2mila euro a testa.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, del 28 febbraio 2023 è risultata la seguente: 6-20-27-38-49, euronumeri 3-9. Le quote complessive di giornata soon dunque risultate le seguenti:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 1 0 € 954.587,70 punti 5+0 2 0 € 269.171,50 punti 4+2 37 4 € 2.399,90 punti 4+1 383 8 € 289,80 punti 3+2 1.083 19 € 115,70 punti 4+0 739 17 € 115,70 punti 2+2 15.297 365 € 18,80 punti 3+1 16.506 368 € 18,80 punti 3+0 34.364 835 € 17,40 punti 1+2 79.581 2.071 € 9,40 punti 2+1 238.370 6.041 € 9,40

Si vince insomma e si vince anche discretamente, per non dire, certo, alla grande. Nel nostro paese la lotteria europea continua a mietere consensi, di mese in mese. I concorsi di cartello, per cosi dire, restano sempre i soliti tre, Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci, questo è certo, ma l’Eurojackpot negli anni ha guadagnato molto campo rispetto alle prime fasi. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci si diceva, come principali attrazioni, tra i concorsi a premi nel nostro paese. Nei primi due casi ci troviamo di fronte alla classica idea di lotteria.

Nel nostro paese l’arte di concepire numeri per ogni evento, per ogni anniversario, per ogni occasione insomma è qualcosa di fortemente radicato. Nei primi due concorsi in questione insomma ci troviamo di fronte a qualcosa di fortemente sentito. L’incrocio tra gli stessi numeri più opportuno e la scommessa, l’entità insomma della stessa giocata. Nel caso del Gratta e vinci invece ci troviamo di fronte a tutt’altra situazione, qualcosa di profondamente diverso.

Si passa alla lotteria istantanea, al concorso che insomma ti dice subito se hai vinto o meno, senza attendere alcuna estrazione o altro. Pochissimi secondi tra quando si acquista il tagliando magico e quando si scopre se ci si può considerare o meno vincitori, di qualsiasi somma di denaro. Un gioco praticabile in qualsiasi momento e soprattutto praticamente ovunque. Niente di scontato, come sempre, tutto alla fine da conquistare. La fortuna da acciuffare al volo, almeno è quel che si spera. Si gioca e si gioca tanto, questa è la verità. La speranza insomma non è mai troppa.