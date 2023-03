Gratta e vinci, la scia di vittorie è inarrestabile: cosa sta succedendo?

Una nuova entusiasmante vincita ha fatto letteralmente impazzire le cronache ormai più che mai abituate a certi ritmi. Si vince ancora.

Una nuova affermazione, insomma, una nuova situazione per continuare a sperare in bene ciò che da un momento all’altro potrebbe accadere a chiunque. Niente di più semplice. Nel nostro paese si continua a vincere, praticamente attraverso ogni concorso possibile e immaginabile. Ci troviamo in un momento assolutamente propizio, forse quasi unico. Troppe dinamiche, intrecciatesi tra loro che fanno letteralmente impazzire i giocatori, e non solo.

Non si smette di vincere nella penisola. Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, 10eLotto, non fa alcuna differenza. Si gioca, si immagina di poter in qualche modo dare una svolta alla propria vita e in molti casi si ha ragione, niente di più semplice. Tutto fila, tutto più che mai logico, almeno cosi potrebbe sembrare. Il discorso riguarda in molti casi quello che il giocatore si aspetta, qual è la vera speranza dietro una simile dinamica. Di questi tempi poi.

Le ultime settimane passeranno di certo alla storia come forse quelle più ricche in assoluto per il nostro paese, in quanto a concorsi a premi. Da un lato l’incredibile affermazione al Superenalotto, con il jackpot dei record, 371 milioni assegnato ad almeno novanta diverse persone. Tante, infatti, sono le giocate premiate per l’occasione. Un super sistema Sisal con quote a soli 5 euro acquistato su tutto il territorio nazionale. Qualcosa di magico insomma.

Un primato incredibilmente da sogno, se cosi si può dire, scaturito da quasi due anni di attesa. L’ultima sestina vincente, infatti, era stata estratta nel lontano 2021, a Montappone, comune marchigiano della provincia di Fermo. In quell’occasione, al fortunato vincitore andarono la bellezza di 156 milioni di euro, grazie a una giocata minima da pochissimi euro. Il record precedente invece è quello sancito nella città di Lodi, in Lombardia.

In quell’occasione, infatti, sempre con una giocata da pochi euro furono conquistati la bellezza di 209 milioni di euro. Primato che ha resistito, di fatto, fino allo scorso 16 febbraio, quando tutto il paese ha finalmente compreso che la vincita in qualche modo, democratica, sarebbe stata possibile. Non più tantissimi milioni di euro per una sola persona, ma una piccola parte per tanti. In quest’occasione parliamo di circa 4 milioni di euro a testa.

Gratta e vinci, la scia di vittorie è inarrestabile: l’ultimo successo nel lodigiano

La provincia di Lodi, ancora una volta al centro delle cronache per una vincita davvero eccezionale. In località San Martino, infatti, un fortunato giocatore si è portato a casa grazie a una incredibile giocata al Gratta e vinci, la bellezza di 500mila euro. Mezzo milione di euro insomma in un momento in cui vincere nel nostro paese, sembra diventata quasi la cosa più facile di questo mondo. Il tutto, non c’è che dire da non poca speranza a tutti gli altri.

La tabaccheria Bennet, molto nota nella località in questione è stata per l’occasione il luogo dei sogni. La vincitrice, si tratterebbe di una donna, sembra essere una cliente abituale che ogni sabato passa in tabaccheria per acquistare le sigarette e tentare la fortuna proprio al Gratta e vinci. Nell’ultima occasione la fortuna deve aver bussato con decisione alla sua porta tanto da consentirgli di realizzare una vincita davvero speciale. Si direbbe quasi incredibile.