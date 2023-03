Soldi, a breve non sarà più possibile pagare in questo modo: scenario inaspettato

Occhio ai soldi, perché a breve non sarà più possibile utilizzare questo strumento di pagamento. Scenario inaspettato.

Importanti cambiamenti in vista per quanto riguarda il mondo dei pagamenti. A breve, infatti, non sarà possibile pagare in questo modo. Ma di quale si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò”, affermava Marilyn Monroe. In effetti non si può negare come il denaro sia davvero utile in molte situazioni.

A partire dalla casa fino ad arrivare al lavoro e alle piccole esigenze quotidiane, in effetti, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Allo stesso modo sono tanti e diversi gli strumenti di pagamento tra cui poter scegliere.

Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che giungono delle importanti novità. A breve, infatti, in molti non potranno più effettuare i pagamenti in questo modo. Ma di quale si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, a breve non sarà possibile pagare con gli assegni bancari: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere come vi siano alcuni casi in particolare in cui è preferibile non utilizzare il denaro contante. Sempre soffermandosi sugli strumenti di pagamento, inoltre, interesserà sapere che sono in arrivo delle importanti novità. A breve, infatti, potremmo ritrovarci a dover dire addio agli assegni bancari. Ma per quale motivo?

Ebbene, più che un’utopia per molti cittadini si tratta di una concreta realtà. Lo sanno bene molti clienti di Intesa Sanpaolo che stanno ricevendo, proprio in questi giorni, una comunicazione inaspettata. Il noto istituto di credito, infatti, ha reso noto a molti correntisti che a partire dal prossimo 8 maggio non potranno utilizzare il libretto degli assegni.

Ad essere interessati da tale novità, è bene sottolineare, sono al momento solo alcuni clienti di Intesa Sanpaolo. Non si esclude comunque la possibilità che tale misura venga estesa anche agli altri. Una decisione che non passa di certo inosservata e che trova le sue ragioni nel fatto che nel corso degli ultimi anni si è registrato un utilizzo sempre più esiguo degli assegni bancari.

Da qui la volontà di Intesa Sanpaolo di dire loro addio, per sostituirli con strumenti di pagamenti online, come ad esempio dei bonifici istantanei senza costi aggiuntivi. Come spiegato dallo stesso istituto di credito a Il Sole 24 Ore, comunque, non si tratta al momento di un addio definitivo. I correntisti interessati, infatti, possono continuare a chiedere alla banca di utilizzare tale strumento di pagamento.